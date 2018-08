Puigdemont assenyala a Jordi Sànchez com a president de la Crida Nacional i pròxim candidat a la Generalitat

Jordi Sànchez seria el candidat a presidir la Generalitat (Europa Press)





Segons relata aquest diumenge la capçalera digital 'El Confidencial', Carles Puigdemont hauria pactat al juliol que Jordi Sànchez l i rellevi al capdavant de l'independentisme català, per iniciar una fase en què ell, des de Brussel·les, passarà a un segon pla. Sànchez, des de la presó de Lledoners, hauria acceptat.





L'anunci de l'acord es faria públic després de la Diada i apunta que Jordi Sànchez, a més de presidir la Crida Nacional per la República, encapçalaria la llista electoral en el cas que Torra decideixi avançar la cita amb les urnes.





Segons 'El Confidencial' que cita fonts del moviment independentista, aquestes decisions es visualitzaran al voltant del proper 1 d'octubre. Puigdemont vol aprofitar aquesta efemèride per celebrar el congrés inaugural de Crida Nacional per la República i que compta ja amb més de 40.000 adhesions. Serà llavors quan Jordi Sànchez assumeixi la presidència d'aquest moviment en el qual es subsumirà el PDeCAT i altres partits de menys pes electoral com Demòcrates. En canvi, ERC es nega en rodó per ara a participar en aquest projecte.





Cal recordar que el passat mes de juny Puigdemont ja va anunciar que no tornaria a presentar-se a presidir la Generalitat. Per això Puigdemont aposta ara per Jordi Sànchez com a successor de Quim Torra. Jordi Sànchez té l'avantatge que no milita al PDeCAT i que pot mantenir la imatge de transversalitat que l'expresident català vol per Crida Nacional, que es crea amb la voluntat de ser un partit que una a tot l'independentisme, seguint el model de l' Scottish National Party.





ELS COPS DE VOLANT DE PUIGDEMONT





No obstant això, a l'entorn del PDeCAT tot això genera dubtes. La qüestió és que Puigdemont ja va assegurar en el passat que només seria president de la Generalitat una vegada, fins a declarar la independència. Però al·legant l'excepcionalitat de la situació, amb l'aplicació del 155, Puigdemont va liderar la proposta de JxCAT i va aconseguir un nova victòria per al moviment independentista.





Així que, segons exposa 'El Confidencial', la vella guàrdia del PDeCAT no es fia i apunten que al final Puigdemont acabarà presentant-se. Temen els cops de volant de l'expresident i com a exemple citen al filòsof Jordi Graupera, que va venir des de Nova York per ser el candidat independentista a l'alcaldia de Barcelona. Ara, Puigdemont aposta per la candidatura de Ferran Mascarell, delegat del Govern a Madrid.





UNA GENERALITAT TUTELADA PEL CONSELL DE LA REPÚBLICA





El pla d'Puigdemont preveu rebaixar el paper de la Generalitat, com a institució, que tindrà un president empresonat i que serà tutelada des de l'exterior per una institució, el Consell de la República, de nou encuny i dubtosa legitimitat democràtica.





Segons l'exconseller Toni Comín, aquest organisme exercirà el paper de "Estat major del Procés". Comín ha avançat que ell representarà ERC al Consell. I també ha anunciat que des d'aquest organisme "es construirà la unitat estratègica entre les entitats sobiranistes i els partits i es prendran les grans decisions del procés". Comín ha assegurat que la nova institució tindrà una relació directa amb la Generalitat i serà qui liderarà "la continuïtat del procés".