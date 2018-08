El sindicat aeri STLA denuncia les "represàlies" de Babcock per "atemorir als treballadors"

Nou enfrontament entre un sindicat i una empresa en el sector aeri. El sindicat SLTA (Sindicat Lliure de Treballadors Aeris) ha denunciat la situació que està travessant el seu secretari general, Esteban Sánchez, que acaba de ser acomiadat per part de Babcock, una companyia dedicada al manteniment d'aeronaus.





Des del sindicat s'al·lega que l'acomiadament es va produir el mateix dia en què Sánchez va notificar a l'empresa que anava a interposar una denúncia davant la Inspecció de Treball per no voler lliurar el cens electoral. Per això, el SLTA qualifica l'acomiadament com una "represàlia" contra el seu secretari general que només pretén limitar la seva capacitat d'acció sindical.





Per la seva banda, la companyia justícia l'acomiadament adduint ofenses verbals i faltes greus de respecte cap al director d'Operacions, així com la falsificació d'una signatura en una carta de renúncia voluntària. Tot i que el sindicat reconeix que les paraules del seu secretari general no van ser respectuoses, neguen en rodó la imitació de la signatura.





Després de l'acomiadament, el SLTA veu un doble objectiu: deixar fora de les eleccions al comitè d'empresa al seu secretari general i afeblir la posició del sindicat, arribant a dir que, amb aquesta mesura, Babcock pretén "crear un ambient hostil o de terror a ser part del SLTA".





El sindicat, que ha recorregut l'acomiadament, espera que el tribunal ho consideri nul i restitueixi Esteve en els propers mesos.