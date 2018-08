Espanya aconsegueix la plata en el Mundial sub-20 femení davant un Japó invencible (1-3)

Les japoneses celebren un dels gols (Eurosport)





La selecció espanyola ha caigut a la final del Mundial sub-20 davant el Japó per 1-3 i se'n va de França com subcampiones del món. Les de Pedro López van dominar en la primera part, però es van trobar amb un gol en contra al límit del descans i dos gols més a la segona meitat. Candela Andújar va marcar el gol de l'honor per a un equip que va fer història per al futbol femení espanyol.





No va poder ser, lamenta la crònica d'Eurosport al costat de les de la resta de mitjans del país. La selecció espanyola va caure davant el Japó a la final del Mundial sub-20 i es va quedar a les portes del primer títol mundial de la seva història. La derrota va arribar davant el mateix rival que ens va arrabassar la glòria fa quatre anys, a Costa Rica, alçant-se com el millor equip del planeta en totes les categories.





Espanya va dominar amb claredat en la primera meitat. Sense Aitana (absència immerescuda que va resultar decisiva) les de Pedro López van fer de la pilota el seu millor amic, i les arribades només van tenir color vermell. Patri Guijarro va bombardejar la porteria amb arribades des del darrere, tant per terra com per aire. Els tirs de Maite Oroz i Eva Navarro van ser repel·lides per Hannah, probablement la millor japonesa en els primers 45 minuts.





No obstant això, quan millor estava Espanya, un contraatac va acabar a la frontal, on Miyazawa va obtenir l'espai suficient per acomodar el tret i marcar un golàs impossible per Cata Coll. Japó va voler furgar més en la ferida i va estar a punt de marxar a vestidors amb 2-0 al marcador. Coll, aquesta vegada sí, va desviar a córner amb una gran intervenció.





Les nipones tenien reservat el seu millor futbol per a la segona part, i van assestar dos colps definitius en només dos minuts. El primer, en un greu error de la defensa espanyola. El segon, en un contraatac. Amb l'èpica que l'ha caracteritzat durant tot el torneig, la Rojita va treure forces de flaquesa i va aconseguir retallar distàncies per mitjà de Candela Andújar. Només un minut després va poder ficar-se al partit amb un tir de Claudia Pina que es va estavellar al travesser.





Al final, amb Espanya partida, sense mig del camp i sense revulsius de pes a la banqueta (unes molèsties van impedir jugar a Lucía García) es va veure desbordada en defensa i incapaç de fer mal en atac a una bona defensa nipona. Espanya se'n va de França embolicada en llàgrimes, sabent que s'ha pogut escapar una oportunitat única. No obstant això, toca aixecar el cap.

El futur del futbol femení espanyol gaudeix d'una salut immillorable i en aquest torneig (en tots, per què enganyar-) aconsegueixen fer-nos somiar. Orgullosos de vosaltres.