Valls segueix sumant suports en un estiu que també li ha estat propici en el sentimental

Manuel Valls, aquest estiu (GTRES)





Manuel Valls irromp en l'arena política espanyola trepitjant fort. Al creixent suport social per a l'assalt a l'Alcaldia de Barcelona suma ara una relació sentimental amb Susana Gallardo, exdona d'Alberto Palatchi que va ser president de Pronovias.





Així ho revela aquest cap de setmana el diari El Mundo que detalla com es va conèixer la parella a finals de juliol quan el polític va arribar a Menorca per passar uns dies de vacances. Un amic en comú li va demanar a l'hereva dels laboratoris Almirall que exercís d'amfitriona per Valls, a qui llavors no coneixia personalment. Li va mostrar els seus racons preferits de l'illa i el va convidar a sopar a casa seva, una magnífica residència d'estil colonial a la qual cada any acudeixen nombroses personalitats nacionals i internacionals.





Segons explica la crònica d'El Mundo, la parella va anar a Marbella, on s'han convertit en la nova sensació de l'estiu: els persegueixen els paparazzi i les seves primeres fotos ja han estat venudes a una capçalera que podria publicar-les la setmana que ve. Un festeig que cotitza a l'alça i que arriba en un moment clau per a Valls, que sembla tenir clar que es presentarà a l'alcaldia de Barcelona com a cap de llista d'una plataforma transversal on estarà Ciutadans, associacions com Societat Civil Catalana (SCC) i professionals independents.





UN ESTIU PER A SUMAR





En això se centrava l'estada a Marbella. Manuel Valls ha tingut allà nombroses trobades amb personalitats polítiques, com José María Aznar, i empresarials de la mà de Félix Revuelta, l'amo de Naturhouse i un dels primers empresaris en plantar cara al separatisme. L'empresari, un dels homes més rics d'Espanya, va allotjar a Valls ia la seva nova parella al seu hotel de wellness Les Dunes, un oasi on van a relaxar-se ia perdre quilos algunes celebritats d'aquest país i li va organitzar trobades al més alt nivell. La seva ronda va començar el passat diumenge 19 de juliol, data en la qual el polític francès també va poder gaudir de Sting, un dels seus cantants favorits, al Starlite, festival del qual és accionista Revuelta i al que dimarts passat van tornar a anar per gaudir d'Estopa. Valls i Gallardo van entrar per l'accés de darrere per evitar la premsa.





D'altra banda, segons assegura El Mundo, Revuelta viu entestat a impulsar la candidatura de Valls; creu que és aquest rara avis que necessita el constitucionalisme a Barcelona. L'empresari ja li ha promès finançament a Valls per a la campanya, logística i contactes.





L'agenda de trobades de Valls es va reactivar el dissabte 18 d'agost i el dilluns 20 on Revuelta organitzar dos dinars amb prop de 30 importants personalitats espanyoles i Valls al restaurant del seu hotel. Allà hi havia constructors, empresaris hotelers, farmacèutics, directius de grans grups de comunicació, productors de cinema i televisió, lobbystas ... "Jo em presento per guanyar. Només em val això. Vull derrotar el populisme", els va dir.





LES CINC CORONES





A la ressaca del convuls 1-O, José Ramón Bosch, expresident de Societat Civil Catalana (SCC), ja Miriam Tey se'ls va ocórrer introduir a Valls a la tensa política catalana en observar com el francès va ser dels pocs líders europeus que van exposar un discurs sense complexos contra l'independentisme. I va ser llavors quan tots dos van decidir convidar-lo a Barcelona el passat 16 de desembre a participar en un acte de SCC. Tey, cunyada de Jorge Moragas, excap de gabinet de Rajoy, va decidir allotjar a l'hotel Cotton Club. La seva intervenció en l'esdeveniment va ser un èxit i després Valls i alguns membres de la SCC es van anar a Il Giardinetto a sopar.





Així, segons revela El Mundo, entre copes de lambrusco i plats de pasta, Bosch va entendre que Valls era l'home que portava temps buscant per liderar el seu projecte Cinc corones. Un pla d'enginyeria política per recuperar per al constitucionalisme cinc de les ciutats més poblades de Catalunya: Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat i Tarragona. Per això, va tenir una plataforma transversal de partits i moviments constitucionalistes, però li faltava el cap de cartell. I va dissenyar una estratègia per convèncer Valls.





El francès és fill d'un pintor barceloní mort, amb domicili al barri d'Horta i amb cosins escampats per tot Catalunya. Té ADN barceloní per a aquells que l'acusessin d'paracaigudista. Les seves visites a la Ciutat Comtal es van anar succeint en companyia de la seva llavors núvia, Olivia Gregorie, mà dreta de Macron, amb la qual va acabar trencant. Va participar en els actes de SCC i també de Ciutadans que en la seva campanya per a les eleccions catalanes també va voler rendibilitzar-políticament. El líder de Ciutadans li va oferir encapçalar les llistes municipals a Barcelona, però Valls sempre va entendre que havia de presentar-se com a representant de totes les forces constitucionalistes.





Bosch va redoblar la seva agenda de trobades i aquí va ser quan va entrar en escena Revolta que li va brindar contactes al més alt nivell. Va ser llavors quan Valls va comprendre que no estava sol i que era bon moment per abandonar la política francesa, on la seva figura estava eclipsada pel fenomen Macron, i governar Barcelona per lluitar contra el populisme d'Ada Colau.