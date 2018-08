Casado acusa el Govern de desistiment de funcions i demana una reunió amb jutges i fiscals

Pablo Casado, president del PP (Europa Press)





El president del PP, Pablo Casado, ha sol·licitat una reunió amb les associacions de jutges i fiscals per a plantejar la seva oposició comuna a la "desistiment de funcions" del Govern ia la "indefensió" en què segons ell deixa al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.





"He sol·licitat una reunió a les associacions de jutges i fiscals per a plantejar la nostra oposició a la indefensió que pateix el jutge Llarena ia favor de la integritat, independència i immunitat internacional del poder judicial. El Govern ha d'explicar la seva deixadesa de funcions", ha escrit el líder dels 'populars' en el seu compte de Twitter.





Aquesta petició de reunió es produeix després que les associacions de jutges i fiscals, a excepció de les progressistes Jutges per a la Democràcia i Unió Progressista de Fiscals, s'adherissin ahir divendres el comunicat en el qual insta l'Executiu a exercir "una clara i oberta defensa de la jurisdicció espanyola ".





Reclamen al Ministeri de Justícia que es personi contra la demanda civil interposada a Bèlgica contra Llarena per l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i per quatre dels seus exconsellers.





ADVOCACIA DE L'ESTAT DEFENSA QUE ESPANYA es personi





L'informe elaborat per l'Advocacia de l'Estat sobre la forma d'actuar davant la demanda civil a Bèlgica contra Llarena, defensa que concorren els requisits perquè Espanya es personi en aquest procediment sense els inconvenients afegits pel Ministeri de Justícia, que condiciona aquesta personació a els termes en què resulti admesa la demanda.





El Ministeri de Dolores Delgado va anunciar aquest dijous que els Serveis Jurídics de l'Estat defensarien la sobirania de la jurisdicció dels tribunals espanyols davant la Justícia belga, però que "en cap cas" això havia d'entendre com una defensa personal del magistrat de l'alt tribunal per " actes privats que se li atribueixen "a la demanda, que acusa Llarena de vulnerar el dret a un judici just dels exdirigents catalans per les seves opinions polítiques.