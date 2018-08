La proteïna p53, supressora de tumors, podria actuar contra l'obesitat

Omar Al Massadi, Cintia Folgueira i Mar Quiñones (Europa Press)





Els investigadors del grup de Metabolisme Molecular han descobert que la proteïna p53, coneguda per la seva funció com supressor tumoral, pot actuar com una nova diana terapèutica per lluitar contra l'obesitat.





En concret, aquest grup d'investigadors, adscrits al Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa en la seva àrea temàtica de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) ia la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), i l'Institut d'Investigacions Sanitàries de Santiago de Compostel·la (IDIS), ha demostrat per primera vegada que l'activació de la proteïna p53 en una regió específica del cervell és capaç de revertir l'obesitat en ratolins obesos, ja que disminueix la ingesta i sobretot estimula el greix marró, que crema calories augmentant així la despesa energètica.





Per contra, la inhibició específica de p53 en la mateixa regió del cervell provoca obesitat en animals d'experimentació. D'aquesta manera, els resultats "podrien tenir una rellevància important, ja que indiquen que proteïnes que tenen un paper clau en la formació o supressió de tumors també poden participar en el desenvolupament de l'obesitat. Hi resultats que indiquen que una persona obesa té més possibilitats de desenvolupar certs tipus de càncer, i per tant, dues malalties que semblen tan llunyanes com el càncer i l'obesitat tenen mecanismes moleculars en comú", segons Mar Quiñones, Omar al Massadi i Cintia Folgueira, principals autors.





Aquest treball ha estat dut a terme en col·laboració amb els centres nacionals i internacionals com el CNIO, l'IDIBAPS, la Universitat de Còrdova, la Universitat de Cambridge, el Helzholtz Zentrum de Munic o l'Institut Max Planck d'Alemanya.