La manca de son i un mal esmorzar: factors de risc de l'obesitat infantil

Un esmorzar insuficient i la manca de son són factors que afavoreixen l'obesitat infantil a Espanya, segons han coincidit a destacar experts reunits en el XVII Congrés de la Societat Espanyola de Nutrició a Barcelona.





"Espanya compta a favor seu amb la dieta mediterrània, però, aquesta no segueix com s'hauria i els missatges sobre una dieta saludable són molt controvertits i, en la majoria dels casos incerts, amb la qual cosa es desinforma al consumidor en matèria alimentària ", ha destacat la vicepresidenta del Comitè Científic de la XVII Congrés de la SEN, Ascensión Marcos Sánchez.





El president de la SEN, Luis Moreno, ha explicat durant la seva intervenció que "l'obesitat infantil és, sens dubte, un problema de salut pública, el més important que afecta aquesta població des del punt de vista de l'estil de vida i de la nutrició ".





Segons la seva opinió, l'obesitat a Espanya va augmentar sobretot en els anys vuitanta i noranta del segle passat, i després ha seguit augmentant, però sembla que en els últims deu o quinze anys s'està produint una certa estabilització, fins i tot amb lleugera tendència a disminuir .





ELS MÉS JOVES





Moreno ha estat especialment crític respecte de l'esmorzar dels més joves a Espanya: "No tenim molta informació, però sí que ens consta que hi ha nens que no esmorzen i, a més, sol haver dèficit en l'aportació d'aliments".





En la seva opinió, el recomanable seria que entre l'esmorzar que es prengui a casa i el dinar de mig matí a l'escola, els nens s'ingerissin tres grups d'aliments: un lacti o derivat (llet o iogurt, per exemple), aliment a força de cereals (pa, preferiblement integral o equivalent) i una peça de fruita.





Un altre aspecte que, segons ell, afavoreix l'obesitat infantil és la manca d'hores de son: "Als països mediterranis, i especialment a Espanya, els nens dormen poc. Se solen ficar al llit tard, amb la qual cosa tenen menys temps al matí i això dificulta que puguin esmorzar amb tranquil·litat".





DIETA MEDITERRÀNIA





El vicepresident del Comitè Organitzador del Congrés i consultor sènior de Medicina Interna de l'Hospital Clínic de Barcelona, Ramon Estruch, ha posat de manifest les bondats de la dieta mediterrània i els seus beneficis en la salut de les persones.





"Si ho comparem amb altres països, a Espanya es menja bé i fins i tot es pot dir que molt bé. També és cert que estem perdent els bons hàbits que teníem, especialment entre la població jove, per la qual cosa es tracta de revertir entre tots aquesta tendència ", ha subratllat.