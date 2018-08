Urkullu no fa cas a Sánchez i descarta tornar a intervenir entre la Generalitat i l'Estat

Els presidents Íñigo Urkullu i Pedro Sánchez a la Moncloa (Europa Press)





En els últims dies, s'especulava sobre la possibilitat que Íñigo Urkullu reprengués el seu paper d'interlocutor entre la Moncloa i la plaça de Sant Jaume, sobretot arran de la seva visita a Oriol Junqueras a la presó. També ho indicaven així les converses amb Pedro Sánchez prèvies a la moció de censura contra Rajoy. Amb l'assessoria de Zapatero, l'encara candidat a presidir el Govern buscava complicitats tant en el Govern basc com en la direcció del PNB per posar fre als anhels dels independentistes catalans.





Segons revela aquest diumenge 'El Confidencial Digital', Íñigo Urkullu, però, ha descartat rotundament tornar fer de mediador com fa un any, tot i els canvis produïts a La Moncloa, amb l'arribada de Pedro Sánchez, i al Govern, amb la investidura de Quim Torra.





Així ho confirmen des de l'entorn més proper al lehendakari, que resten importància a la visita d'Urkullu a Junqueras del passat 14 d'agost. Asseguren, per exemple, que aquesta es va produir únicament per petició del líder d'ERC, i no per les "raons humanitàries" que va al·legar en públic el mateix dirigent basc.





I algun dels seus col·laboradors ho reafirmaven: "Ni posarà en marxa una interlocució amb els polítics presos, ni amb el mateix Govern de Catalunya, no serà mediador del Govern".





EL 155 ERA UNA AMENAÇA REAL PER EL NACIONALISME BASC





Les fonts consultades expliquen que el president basc va intervenir només perquè "el 155 era una amenaça real", també per al nacionalisme basc, i perquè volia evitar "un xoc de trens" que, malgrat els seus contactes permanents amb les dues parts, finalment es va produir. Segons l'opinió d'Urkullu, "la situació no és, ni de bon tros, la mateixa que fa just un any per aquestes dates".





El lehendakari explica que Quim Torra "només ha fet dclare acions", però no ha posat en marxa cap mecanisme polític per tornar a la via unilateral. Una postura que convida el Govern a renunciar, de moment, a l'aplicació del 155. "Ara l'escenari ha canviat i no sembla necessari intervenir aquí".





Segons explica 'El Confidencial Digital, en l'actual distanciament també ha pesat la mala experiència que va tenir a la tardor de 2017 en el seu acostament a Carles Puigdemont. Urkullu va tractar, per tots els mitjans, que el llavors president paralitzés la declaració unilateral d'independència per evitar, així, la intervenció de l'autonomia. Puigdemont va semblar, en un primer moment, acceptar els arguments d'Urkullu. No obstant això, "després va passar el que va passar".





Puigdemont es va arribar a comprometre, tant amb Urkullu com amb Jorge Moragas, a convocar noves eleccions autonòmiques. Però finalment va comparèixer al Palau de la Generalitat per anunciar just el contrari. Un canvi de criteri que va provocar l'enuig del lehendakari: "No té paraula", van afirmar llavors des del seu entorn. Ara, amb Quim Torra a la Generalitat, "les relacions institucionals són les habituals. Però no hi ha res més ...".