Els directius de l'Ibex 35 més ben pagats: Pablo Isla, amb 10,7 milions, i Ana Botín, amb 7,8 milions

El president d'Inditex, Pablo Isla, va ser el directiu més ben pagat de l'Íbex 35 en 2017, en ingressar 10,7 milions d'euros, mentre que la presidenta del Banc Santander, Ana Botín, va ser la dona amb millor retribució, 7,8 milions, segons dades registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.





En segon lloc, després de Pablo Illa (que va rebre 6,5 milions d'euros i 4,1 en accions), es troba el president d'Acciona, José Manuel Entrecanales, que, va sumar entre el seu salari -5,4 milions-, 1 paquet d'accions valorat en 4,5 milions i altres 448.000 euros pel benefici brut de les opcions exercides un total de 10,4 milions d'euros.





Completa el podi el conseller delegat d'Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, que va rebre en total 9,4 milions d'euros, gràcies a una retribució en metàl·lic de 6 milions i 3,4 milions d'euros en accions.





Per trobar la primera dona, Ana Botín, cal baixar fins al quart lloc a la llista, en percebre 5,6 milions d'euros en metàl·lic i 2,1 milions en accions.





La llista continua amb el president executiu d'Indra, Fernando Abril Martorell, amb 7,4 milions, i el conseller delegat de la SOCIMI Merlin Properties, Ismael Climent, amb 6,6 milions.

El segueixen el conseller delegat de Banc Santander, José Antonio Álvarez (6,4 milions) i el director general corporatiu de Merlin, Miguel Ollero (6,4 milions).





Completen la llista de deu, l'expresident de Siemens Gamesa i nou conseller d'Indra, Ignacio Martín Sant Vicent, (6,2 milions) i el president de BBVA, Francisco González (5.790.000).





Cal destacar el cas del conseller delegat de CIE Automotive, Jesús María Herrera, que va rebre 17,7 milions el 2017, gràcies als plans d'incentius de la companyia lligats a la cotització de les accions. No obstant això, el grup d'automoció basc no es va incorporar a l'Íbex-35 fins al juny passat, de manera que no es pot incloure en el rànquing de 2017.





Els consellers de les empreses de l'IBEX 35 van guanyar en total més de 321 milions l'any 2017, fet que suposa un increment proper al 23% respecte a l'any 2016, quan els consellers de les empreses de l'índex borsari van ingressar 261 milions d'euros.





El grup ACS va ser l'empresa que va donar majors retribucions als seus consellers, amb 33,7 milions d'euros (pràcticament triplicant la dada de l'any anterior), seguida per Banc Santander amb 26,5 milions d'euros.





Acciona va ser la tercera empresa que més diners va destinar als seus consellers, amb 17,2 milions d'euros, el que va suposar quadruplicar la retribució d'aquests respecte a 2016, quan va ser de 4,6 milions d'euros.





En la banda oposada, Ferrovial va retribuir als seus consellers amb 11,6 milions d'euros, un valor més de dues vegades menor que el de l'any 2016, quan van rebre 23,4 milions.