Jutges per a la Democràcia es mostra favorable a que el Govern es personi en defensa de Llarena

El jutge Pablo Llarena (Europa Press)





Jutges per a la Democràcia (JpD) ha qualificat de "correcta i ajustada a dret" la personació del Govern en el procediment judicial que se segueix davant els tribunals de Bèlgica per la demanda presentada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.





L'associació expressa en un comunicat la seva "rotunda oposició a l'ús de les normes i mecanismes judicials per aconseguir l'enjudiciament davant tribunals estrangers d'un magistrat espanyol pels actes realitzats en l'exercici de les seves funcions".





Finalment destaca "el seu compromís en defensa de la sobirania i integritat de la jurisdicció espanyola".





En la mateixa línia que la Unió Progressista de Fiscals, JpD tampoc va subscriure aquest divendres un comunicat conjunt de totes les associacions de jutges i fiscals promulgat inicialment per l'Associació Professional de la Magistratura.