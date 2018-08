Rivera creu que Sánchez "legitima" els llaços grocs

El president del Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha acusat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de "legitimar" la posada de llaços grocs i creus grogues als carrers i platges de Catalunya al no fer "res" per retirar aquests símbols de l'espai públic.





En una roda de premsa al Congrés, després de registrar una proposició no de llei per instar el Govern a defensar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, Rivera ha afirmat que el Gabinet de Sánchez hauria d'iniciar una campanya de retirada de llaços grocs i no deixar que siguin els ciutadans els que hagin de treure "símbols il·legals, alegals o com a mínim ideològics" dels carrers catalanes.





No obstant això, el líder de Cs ha assenyalat que Sánchez "ha de pagar-li el lloguer de la Moncloa a Torra i a Puigdemont" i que per això no fa "res". "Sánchez està legitimant aquest tipus d'accions", ha sentenciat.





Així doncs, ha assegurat que el president Sánchez "no s'assabenta" en parlar de "normalització a Catalunya" i ha afirmat que si decideix "netejar l'espai públic", en Cs estaran "encantats", però que de moment són els ciutadans els que s'encarreguen d'això perquè el Govern "no compleix les seves funcions".





"DEIXI ELS SOCIS SEPARATISTES"





"Que deixi els socis separatistes", l'ha exigit, i li ha demanat que rectifiqui "com més aviat" perquè no és "legítim" voler ser president "a qualsevol preu i en mans dels que volen trencar Espanya".





Rivera considera que el fet que la Generalitat no retiri símbols independentistes dels ajuntaments i institucions públiques, així com dels carrers, "demostra rebel·lia" davant les sentències judicials que va dictar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el passat mes de juliol.





Per això, ha demanat "explícitament" a Sánchez que faci al president de la Generalitat, Quim Torra, el requeriment previst a la Constitució com a pas previ a l'aplicació de l'article 155, i que sigui Torra qui decideixi "si vol rectificar o si vol seguir en la seva rebel·lió ".