Fèlix Larrosa, nou alcalde de Lleida

(Drets d'imatge: www.paeria.es)





En les primàries celebrades avui pel PSC de Lleida, Fèlix Larrosa s'ha imposat davants l'altra candidata, Montse Mínguez, i, per tant, es converteix en el nou alcalde de la capital del Segre.





Larrosa, que també serà l'alcaldable socialista per a les municipals de 2019, ha aconseguit 161 vots, per sobre dels 99 del seu rival. Hi ha hagut 5 vots en blanc i cap nul. Un total de 368 militats socialistes que estaven cridats a votar en aquestes primàries, així que la participació s'ha situat en el 72%.





Les primeres paraules de Larrosa han estat conciliadores i ha manifestat que vol integrar en el seu equip a l'altra contricant, Mínguez.