Barcelona acollirà el Consell de Ministres abans de final d'any

El Govern celebrarà abans de final d'any un Consell de Ministre s a Barcelona i un altre a Andalusia amb l'objectiu de tractar i aprovar mesures que interessin en particular als ciutadans d'aquests territoris, ha anunciat el president, Pedro Sánchez.





En roda de premsa conjunta amb el president xilè, Sebastián Piñera, Sánchez ha indicat que el seu Govern és "profundament respectuós" amb l'autogovern de Catalunya, però també vol demostrar que l'Executiu espanyol té un projecte per a tots i cada un dels pobles i territoris d'Espanya.





El mateix dia que des Waterloo el president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu antecessor, Carles Puigdemont, exigien a Sánchez un projecte polític per a Catalunya basat en fets, Sánchez els replicava que el seu programa consisteix a "unir els catalans al voltant de un projecte que superi aquesta crisi de convivència a Catalunya ".





Segons l'opinió de Sánchez, el que aglutina la majoria dels catalans no és la independència, sinó l'autogovern, amb el qual l'executiu de Sánchez pretén ser "escrupolosament respectuós". Prova d'això, ha dit, és la seva disposició a retirar recursos plantejats davant el Tribunal Constitucional per anteriors governs a algunes lleis autonòmiques.





Però aquest respecte a l'autogovern català ha de ser compatible amb que el Govern espanyol tingui un projecte per a Catalunya, com el té envers la resta de territoris. I per demostrar-ho, celebrarà un Consell de Ministres a Barcelona -també un altre a Andalusia- per aprovar mesures que atenguin problemes quotidians dels catalans, ja sigui en matèria de sanitat, educació o infraestructruras.





Deixaran patent així, en opinió de Sánchez, que el Govern no només practica una política de mà estesa a Catalunya, sinó que a més aquesta política es tradueix en fets i mesures concretes.