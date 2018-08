Arrimadas critica la política d'apaivagament de Sánchez i augura un nou xoc frontal

Inés Arrimadas, líder de Cs a Catalunya (Europa Press)





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que el Govern "no sap què fer, tornarà al xoc frontal perquè no té alternativa" i ha assenyalat que no contribuirà a normalitzar el que està fent el president de la Generalitat, Quim Torra .





En una entrevista a El Periódico recollida per Europa Press, la líder de Cs ha insistit aquest diumenge que "el separatisme no sap què fer, està improvisant cada dia" i ha explicat que demanen que es torni a aplicar el 155 perquè el que va propiciar seva aplicació segueix vigent.





Arrimadas ha criticat la política d'apaivagament del PSOE: "Està demostrant que és un fracàs" i ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de trencar el pacte constitucionalista que hi havia per arribar a la Moncloa i d'utilitzar als catalans no independentistes com moneda de canvi.





També ha criticat que l'independentisme negui la fractura social, però després "diuen que hi ha atacs al carrer, i les dues coses no poden ser", i ha destacat que el nacionalisme sempre trenca les societats i provoca una fractura interna.





Preguntada per l'actuació del Govern de Mariano Rajoy l'1 d'octubre, Arrimadas l'ha qualificat d ' "error de gestió colossal" i ha indicat que el Govern va cometre l'error de confiar en el conseller d'Interior, Joaquim Forn, i la consellera d'Educació , Clara Ponsatí.