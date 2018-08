Javier Pagés, nou president de la DO Cava

El conseller delegat del Grup Codorníu Raventós i vicepresident de la Federació Espanyola del Vi, Javier Pagés, ha estat elegit aquest dimarts nou president de la DO Cava en un ple extraordinari del Consell Regulador del Cava, en substitució de Pedro Bonet.





Pagès ha guanyat en una segona votació i per majoria absoluta, en un ple que també ha reelegit a Xavier Farré, de Cevipe, com a vicepresident, per majoria absoluta de vots, ha informat la DO Cava en un comunicat.





"Inici aquesta nova etapa amb orgull, convicció i compromís. És un repte il·lusionant prendre el relleu de l'última presidència, que ja va assentar les bases de la construcció del prestigi del sector del cava", ha remarcat Pagès.









Ha remarcat que el seu compromís passa per treballar al costat de "tots els representants" del mercat per seguir potenciant el valor del cava i situar-lo en la primera línia de qualitat que li correspon entre els millors escumosos del món.





Els membres electes titulars del Ple del Consell Regulador de la DO Cava per als propers quatre anys són Josep Esteve, Lluís Urgell, Antonio Borràs, Jaume Domènech, Joan Pascual, Xavier Farré, José Luis Bonet, Pere Escolà, Pere Ventura, Joan Juvé, Josep Puig i Carles Andreu.