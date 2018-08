Un periodista català recorre en 48 hores l'illa de Formentera per conscienciar sobre la diabetis

Carles Aguilar és un periodista, un atleta i, per sobre de tot, una persona compromesa. El professional de la comunicació ha anunciat que al setembre recorrerà en 48 hores l'illa sencera de Formentera amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre la diabetis.





Aguilar fa set anys realitzant iniciatives semblants, i en cada edició tria una causa sobre la qual centrar la seva campanya de conscienciació. En anteriors ocasions, el periodista va córrer 190 km a la província de Sòria per la mucopolisacaridosi, o creuar el desert dels Monegros a Osca per alertar sobre els problemes de la salut mental.





Aquest any compta amb el suport de Ascensia Diabetis Care, una empresa global dedicada a millorar la vida de les persones amb diabetis i de Sunstar GUM, una empresa de salut dental enfocada a diabètics. A més, tota l'acció serà canalitzada a través de l'Associació de Diabetis de Catalunya.





LES XIFRES DE LA DIABETIS





Actualment, a Espanya hi ha més de 29.000 nens afectats per diabetis tipus 1 i casa any es registren 1.100 casos nous. D'altra banda, més de 5 milions de ciutadans pateixen la diabetis tipus 2 i més de 2.300.000 persones encara estan pendents de diagnosticar.





En concret, a Catalunya la prevalença de la diabetis ha augmentat en els últims anys, arribant a afectar el 7,8% de la població major de 15 anys a causa de l'envelliment de la població i els nostres hàbits de vida poc saludables.