La Creu Roja va ajudar només a Espanya a 1.500 familiars de persones desaparegudes

Al llarg de la història i arreu del món, centenars de milers de persones han desaparegut com a conseqüència d'una catàstrofe natural, un conflicte armat o altres situacions de violència i crisis humanitàries.





Per això, la Creu Roja compta amb un servei potser menys conegut que la resta dels que proporciona l'entitat, però igualment important. Conegut com a Servei de Restabliment del Contacte Familiar (RCF) i el Servei Social Internacional (SSI), aquesta línia d'ajuda pretén consolar i acompanyar els familiars de les persones desaparegudes.





Només durant 2017, la Creu Roja Espanyola va atendre més de 1.500 casos relacionats amb desaparicions a 2017.





El RCF es tracta d'un servei que abasta un ampli ventall d'activitats, com ajudar a que la gent es posi en contacte per telèfon, Internet o missatges manuscrits, localitzar les persones donades per desaparegudes, i registrar les dades de les més vulnerables, com nens i nenes separades de les seves famílies i les persones detingudes. En molts casos, la tasca de RCF també consisteix a demanar informació sobre persones desaparegudes que podrien haver mort. Quan tot surt bé, aquestes activitats permeten que les famílies es reuneixin amb els seus éssers estimats.