Rivera compara l'agressió en la polèmica de llaços grocs amb Alsasua

El president de Cs, Albert Rivera, ha comparat aquest dimecres la presumpta agressió que va patir una dona dissabte per retirar llaços grocs al parc Ciutadella de Barcelona amb la que van patir dos guàrdies civils i les seves núvies a Alsasua (Navarra) a l'octubre de 2016 : "Em recorda al que va passar allà".





El líder taronja ha assegurat que en els dos casos es va produir "una pallissa en tota regla" i és per això pel que existeix la mateixa denúncia per delicte d'odi en el cas de la dona agredida a Barcelona ia l'agressió dels guàrdies civils d'Alsasua.





"Hi haurà qui vulgui justificar-ho però jo sóc incapaç de fer-ho perquè crec que la violència no té cabuda en democràcia. En comptes de dir que és una baralla entre dues persones, és millor dir que això no té cabuda en democràcia", ha opinat Rivera.





En ser preguntat per la carta que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va remetre aquest dimarts al conseller d'Interior, Miquel Buch, en la qual afirma que la seguretat pública, d'acord amb la legislació, és competència exclusiva de l'Estat, Rivera ha defensat que "el que ha de fer el Govern" és, segons ell, retirar els símbols independentistes.





Ha assenyalat, en declaracions a Antena 3, que fins que no es treguin els llaços grocs dels espais públics, "no es recuperarà la convivència a Catalunya" i és per això pel que ha instat l'Executiu central a actuar perquè no ho facin els independentistes.