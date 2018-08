Albiol demana al Govern central assumir les competències de Mossos

El president del PP català, Xavier Garcia Albiol, ha demanat aquest dimarts al Govern espanyol que assumeixi les competències dels Mossos d'Esquadra si es demostra que el Govern ha fet una "utilització política" de la policia catalana per identificar els que retiren llaços grocs.





Ho ha declarat als mitjans després que la Fiscalia de Catalunya iniciés dilluns una investigació davant la identificació per part dels Mossos de persones que van retirar llaços el 17 i 24 d'agost a Móra la Nova, Tivissa, Vandellòs i l'Ametlla de mar (Tarragona).





Albiol creu que, si es demostra que els Mossos han rebut aquestes instruccions, hauran actuat com "comissaris polítics", per la qual cosa veu necessari que el Govern espanyol assumeixi les seves competències per garantir la seguretat de la societat catalana.





"La Generalitat ha fet un pas més i pretén convertir els Mossos en una policia política. Com passa en els règims totalitaris convertint en dissidents a aquells ciutadans que pensen de manera diferent", ha criticat.





Ha assenyalat que la competència de seguretat és bàsica per a l'Estat, i que "la Generalitat, i amb un personatge com Torra, no pot tenir a les mans un cos com la policia".





També ha dit que, tot i que el Govern espanyol no va assumir aquestes competències amb l'aplicació del 155, "arribats a aquest punt, on s'han perdut totes les maneres i s'està utilitzant una part del cos dels Mossos, potser ha arribat el moment" .