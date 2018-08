Turull descarta pactar amb Fiscalia per rebaixar la pena

L'exconseller i diputat de JxCat al Parlament Jordi Turull ha descartat aquest dimarts pactar amb la Fiscalia l'admissió d'algun delicte a canvi d'aconseguir una rebaixa d'una eventual pena en el judici al qual ell i un altre membres del Govern s'enfrontaran pròximament pel procés sobiranista.





"Està en joc el llegat de justícia que deixarem als nostres fills. Com vaig a acceptar uns delictes que ni el mateix instructor és capaç de sostenir i defensar a Escòcia o Bèlgica, per no parlar d'Alemanya?", Ha explicat.





Pres a la presó de Lledoners, Turull insisteix que no ha comès cap delicte, pel que no pot reconèixer cap a través d'un pacte amb el fiscal, i critica que "la instrucció és d'una creativitat i parcialitat que hauria alarmar qualsevol ciutadà".





"És una tema dignitat i conviccions. Sobre quina justícia volem al segle XXI, i de llibertat i democràcia", continua l'exconseller en declaracions a ABC, que considera que en el judici es podrà acreditar, entre altres qüestions, que no es van emprar fons públics per al referèndum de l'1 d'octubre.





Turull té un altre procés judicial obert, per suposadament cedir-li patrimoni a la seva dona davant eventuals responsabilitats pel procés sobiranista, i assegura que en aquest cas tampoc pactarà i acreditar que aquests moviments no van tenir res a veure amb l'1-O.