El PSOE assegura que no hi haurà Pressupostos a canvi d'un referèndum a Catalunya

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defensat aquest dimecres a Santander que "no hi haurà" una aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any 2019 "a canvi" d'una "solució favorable" als grups independentistes ni, concretament, d'un referèndum pactat a Catalunya.





Narbona ha insistit que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha deixat "clar" que l'aprovació dels PGE "en cap cas" serà "moneda de canvi" amb "res que vagi més enllà" del marc constitucional espanyol.





Igualment, ha destacat que en la relació del Govern central amb la Generalitat, l'executiu "fa tot el que cal" per generar un marc de diàleg, però que els "límit" han "estat clars i van a seguir estant clars".





Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest dimecres amb motiu de la seva assistència a Santander per la intervenció que tindrà aquesta tarda en la trobada 'Quo Vadis Europa? V. Cap a una nova primera europea? ', Que té lloc aquesta setmana en els Cursos d'Estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), on també han estat el secretari la trobada i el secretari general del PSOE de Cantàbria i delegat del Govern a la regió, Pablo Zuloaga.





Narbona també ha comentat que treballaran "amb tota energia" per aconseguir un acord i que si no ho aconsegueixen s'estarà "en un altre escenari", malgrat la qual cosa ha aclarit que "cal valorar positivament" la "identificació" de qüestions amb què el PSOE pot estar "d'acord" amb Units Podem-A Comú Podemo-A Marea, així com amb la postura "constructiva" del PNB.