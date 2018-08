Jornada de portes obertes a El Liceu

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona mostrarà als ciutadans la "òpera des de dins" a la jornada de portes obertes que tindrà lloc el diumenge 30 de setembre, entre les 11.00 i les 19.00 hores, que comptaran amb una visita dramatitzada ideada pel director i dramaturg David Pintó.





Els participants podran passejar per l'escenari, la fossa d'orquestra i els camerinos de primeres figures del teatre de més de 170 anys d'història, entre d'altres, ha explicat el Liceu en un comunicat aquest dimarts.





Amb la dramatúrgia de pintar, els espais més amagats i més emblemàtics del teatre "cobraran vida", amb personatges que s'han instal·lat i que relataran històries sobre aquest teatre en què treballen cada dia més de 300 persones.





El teatre no celebrava unes portes obertes des de maig de 2014, quan més de 10.000 persones van poder visitar el Saló de Miralls, la sala de concerts i el Foyer, entre d'altres espais.





En aquesta ocasió se sumaran a la ruta espais "més desconeguts per al gran públic", que podrà descobrir per exemple d'on surten els rams de flors que es regalen a les primeres figures, qui mana després de l'escenari i on es construeixen part de les festes de Gràcia de Barcelona.