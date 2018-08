Neix un nou grup antillaços a Catalunya: les brigades de neteja

Grups de persones vestides amb granotes blanques i amb la cara tapada han acudit la matinada d'aquest dimecres a diversos municipis de les províncies de Barcelona i Girona per retirar els llaços grocs presents a la via pública en solidaritat amb els presos sobiranistes.





En declaracions als mitjans, un dels portaveus de la iniciativa, José Casado, ha explicat que la seva missió és netejar els municipis que "tenen un alt índex de plàstic groc" i ha justificat que la seva indumentària es deu al fet que la seva tasca és comparable a la retirada de 'chapapote' que hi va haver a Galícia.





"El tema del plàstic té un gran impacte ecològic, i tenim dossiers sobre animals: els plàstics ja han arribat al mar i hi ha peixos enredats amb reixetes", ha exposat, i ha afegit que tampoc els agrada que hi hagi a l'espai públic el que ha definit com a propaganda independentista.





Els impulsors d'aquesta acció s'han donat a conèixer com cossos de Brigada de Neteja (CBL) i asseguren que llaços grocs poden estar en els espais que són propietat privada, però no pública: "Estem farts que els espais públics s'ocupin amb propaganda separatista, si balcó que cadascú es posi el que vulgui ".





Expliquen que són unes 18 brigades de neteja d'unes 30 persones cadascuna i veuen la seva acció com un "acte de protesta contra l'abús de la Generalitat", a més d'assegurar que entre ells hi ha votants de tots els partits no sobiranistes i que l'únic que els uneix és el constitucionalisme.





Aquesta matinada han actuat en municipis com Cabrera de Mar (Barcelona), la Bisbal d'Empordà, la Pera, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols (Girona) en una jornada d'unes cinc hores de treball.