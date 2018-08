Els socorristes de platja es manifesten contra Colau per ningunejar-los

Fa anys que els socorristes de les platges de Barcelona reclamen unes cadires de vigilància que serveixin tant per garantir la seguretat dels banyistes com la protecció de la salut dels treballadors.





Per això aquest dijous s'han manifestat a les 8:30 a la platja Nova Icària de Barcelona. Des del sindicat convocant CGT, s'afirma que les cadires de vigilància actuals tenen més de 30 anys d'antiguitat, estan totalment antiquades i els sistemes de vigilància i seguretat al mar han evolucionat molt.





A més, els manifestants critiquen que l'Ajuntament no hagi volgut comptar amb ells a l'hora de dissenyar unes noves cadires que consideren inadequades per al seu treball.





Les cadires de socorrisme no es poden dissenyar exclusivament per persones que realitzen les seves funcions darrere d'un ordinador, conclouen els socorristes en un comunicat.





Els socorristes recorden que les platges de la capital catalana són visitades cada any per 4,5 milions de visitants entre abril i setembre, i que es realitzen per part dels socorristes unes 5.000 actuacions anuals de les quals unes 60 són de gravetat (ofegaments, infarts, fractures òssies, etc.). Per això les seves reivindicacions busquin assegurar el màxim de qualitat en l'equipament que utilitzen per treballar.