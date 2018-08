Hisenda estudia apujar l'IRPF a les rendes altes

El Ministeri d'Hisenda ha acceptat, en el marc de les negociacions amb Units Podem, analitzar l'impacte de la pujada de l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) a les rendes superiors als 150.000 euros anuals, segons han informat fonts del departament que dirigeix María José Montero.





No obstant això, el Ministeri ha informat que manté la idea de "no tocar" l'IRPF. En aquesta línia, ha deixat clar que acceptar parlar de mesures per a rendes superiors a aquest import "no vol dir que s'hagi de fer ni de bon tros".





Aquesta primera presa de contacte entre l'Executiu de Pedro Sánchez i Unidos Podemos per tractar l'augment de la fiscalitat en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de l'any que ha acabat sense cap acord concret, tot i que amb la predisposició d'Hisenda a estudiar una possible pujada fiscal a rendes que superin els 150.000 euros.





Després de la reunió, el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, ha afirmat que la seva formació li ha explicat al Govern que Espanya té "molt marge" en comparació amb Europa per fer que les grans fortunes i corporacions paguin una major imposició i contribueixin així "amb més generositat" a l'Estat de Benestar espanyol.





Echenique ha assenyalat que se li ha traslladat al Govern central que en els trams més alts hauria d'haver una modificació, perquè "no té sentit que una persona que guanya 60.000 euros a l'any pagui el mateix percentatge d'IRPF que una persona que guanya 120.000 euros".





"És de sentit comú i esperem que puguem arribar a un acord en aquest punt", ha assegurat.





Per la seva banda, el responsable de polítiques econòmiques d'Izquierdra Unida, Carlos Sánchez Mato, li ha traslladat al Govern central que hi ha "marge d'actuació" en l'IRPF i de posar graons en les rendes "elevadíssimes" a Espanya sí que tindria potència recaptatòria.





Segons Mato, la intenció de la formació estatge és la de tocar, des del punt de vista de la progressivitat fiscal, a les rendes més elevades, "a aquests poquets contribuents als quals els surt percentualment molt barat tenir rendes de capital i del treball ".





El Govern central s'ha mostrat a favor d'estudiar aquesta mesura i ha demanat al grup que proposessin mesures concretes. Així, Mato ha afirmat que el traslladaran a l'Executiu de Sánchez els efectes que té aquesta mesura, ja que "la potència recaptatòria és molt alta".





Sota el seu punt de vista, és "positiu" que estudiar una pujada de l'IRPF torni a estar a sobre de la taula, perquè és "important". "Cal invertir una dinàmica que estava anant per la via d'eliminar la progressivitat fiscal, que és al que s'ha dedicat el Govern del PP". Així, considera que "que es doni un missatge de que això comença a canviar seria una cosa tremendament positiu més enllà del que recaptatori".