Rivera demana empara al Defensor del Poble per als catalans que retiren llaços grocs

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat aquest dijous que la seva formació política demanarà empara al Defensor del Poble per als catalans que, segons ell, se senten "indefensos" per part del Govern d'Espanya en retirar llaços grocs de la via pública .





Així ho ha expressat després que el líder taronja i la presidenta de Ciutadans a Catalunya, Inés Acostades, retiressin amb les seves pròpies mans símbols independentistes dels carrers d'Alella (Barcelona) al·legant que no ho fan ni l'Executiu central ni el Govern de la Generalitat.





"Estan indefensos els que per treure uns llaços són identificats per la policia (...) Hi ha una identificació per part dels Mossos d'Esquadra a ciutadans que no han fet res dolent i fins i tot la Fiscalia de Catalunya ho està investigant. Els jutges han fet la seva feina, el defensor del poble ens va rebre avui i espero que el Govern rectifiqui en la seva postura perquè encara està a temps ", ha sentenciat en declaracions a RNE.





AGRESSIÓ A UN CÀMERA DE TELEVISIÓ A LA MANIFESTACIÓ DE CS





D'altra banda, Cs ha condemnat l'agressió que un càmera de televisió ha rebut aquest dimecres durant la concentració que el partit havia convocat davant del Parc de la Ciutadella de Barcelona contra l'atac que va patir una dona el cap de setmana quan retirava llaços grocs de la reixa del recinte.





En un comunicat després de la protesta, Cs ha expressat el seu rebuig a l'agressió, que ha vinculat a "un infiltrat d'un grup radical aliè a l'organització", i ha expressat el seu desig que la policia l'identifiqui.