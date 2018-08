El PP de Barcelona obre una oficina d'assessorament per a persones que retiren llaços grocs

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha anunciat aquest dijous la posada en marxa d'una oficina d'assessorament per a persones que se sentin agredides per retirar llaços grocs de la via pública.





Amb el lema 'Defensa la teva llibertat', aquesta oficina comptarà amb una desena d'advocats per donar assessorament i suport a totes aquelles persones "que se sentin perseguides per l'independentisme i per les instruccions totalitàries de Quim Torra als Mossos d'Esquadra, a els que pretén convertir en el braç uniformat de la secessió ".





Alberto Fernández ha afirmat en roda de premsa que "el que està fent les persones que retiren llaços grocs, ho hauria de dur a terme l'Ajuntament perquè representen una infracció de les ordenances municipals, però l'alcaldessa Ada Colau, cada vegada més còmplice de l'independentisme , no ho fa ".





El president del grup popular ha afegit que "defensar la llibertat a Catalunya va més enllà de la retirada de llaços grocs, és també el compromís d'aquells catalans que ens sentim espanyols de defensar la nostra identitat i el nostre sentiment i no deixar-nos acovardir per l'independentisme radical que vol imposar-nos el seu pensament únic".