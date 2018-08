La Fiscalia veu un "sarcasme" que Puigdemont recusi el tribunal

La Fiscalia del Tribunal Suprem qualifica de "frau processal i atemptat a la bona fe" les recusacions per les quals els processats per rebel·lió al Tribunal Suprem pretenen que s'aparti als cinc magistrats als quals ha correspost jutjar el cas en els propers mesos . Respecte de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afegeix que constitueix a més "un sarcasme que accioni la recusació qui està fugit de la justícia".





El fiscal del Tribunal Suprem Jaime Moreno detalla en un informe de 20 pàgines les raons per les quals l'anomenada Sala del 61 del Tribunal Suprem ha d'arxivar el proper 5 de setembre l'expedient de recusació pel qual diversos dels investigats impugnen la imparcialitat objectiva del tribunal.





Sobre Puigdemont i altres fugats com els exconsellers Clara Ponsatí i Lluis Puig, la Fiscalia subratlla que no poden accionar la justícia en un procediment en què ha estat declarada la seva rebel·lia "per haver-se sostret a l'autoritat del jutge i a la persecució del delicte i esbrinament de responsabilitats per la nostra jurisdicció sobirana ".





AQUESTS MAGISTRATS NO jutjaran PUIGDEMONT





Incideix que el rebel no pot passar de recórrer el seu acte de rebel·lia i que, en la resta i respecte d'ell "la seva causa està arxivada i el judici oral, suspès". Per això considera un contrasentit que Puigdemont i la resta de recurrents fugits pretenguin apartar un tribunal que, per la seva pròpia rebel·lia i mentre aquesta situació de fugida duri, "no va a ser el que li jutgi".





Al llarg del document el fiscal Moreno s'oposa a les sis diferents recusacions que han estat presentades per l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluís Puig, i Clara Ponsatí; l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell i els que fossin líders de l'ANC i Òmnium Cultural Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Els incidents es dirigeixen contra el president de la Sala, Manuel Marchena i els magistrats Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela i Antonio del Moral, qui jutjaran la causa en els pròxims mesos i respecte dels quals els investigats llancen ombres de manca de imparcialitat pel fet de participar en actes jurídics previs que van afectar al procediment durant la seva fase d'instrucció.





No totes les recusacions presentades es dirigeixen contra els cinc membres del tribunal, ja que alguns processats volen expulsar a la totalitat i d'altres, com Rull i Turull, únicament es refereixen al president Marchena i a Martínez, Berdugo i Varela, als que no consideren neutrals per ser els mateixos jutges que van dictar la interlocutòria pel qual el Tribunal Suprem va admetre a tràmit la querella que va presentar la Fiscalia el passat 30 d'octubre, en aquells dies sota la direcció del mort José Manuel Maza.