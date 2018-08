Torra planeja reactivar el separatisme dimarts que ve amb una conferència al TNC

La conferència sobre el futur de Catalunya que el president de la Generalitat, Quim Torra, té previst pronunciar el dimarts 4 de setembre es farà a les 19 hores a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ha informat el Govern en un comunicat.





La intervenció del president català tindrà per títol 'El nostre moment' i explicarà quins considera que han de ser els propers passos del moviment sobiranista per seguir avançant cap a una república catalana.





Dimarts passat, Torra va exposar les línies mestres de la seva intervenció als membres del Govern --a la reunió del Consell Executiu--, i també ha abordat el contingut amb l'expresident Carles Puigdemont i amb els presos sobiranistes, als quals va visitar aquest dimecres a la presó de Lledoners, han explicat fonts coneixedores.





La conferència de Torra marcarà l'inici del curs polític a Catalunya i es produirà just una setmana abans de l'11 de setembre, la Diada, en què les entitats independentistes han tornat a convocar una mobilització als carrers de Barcelona.





El títol de la conferència -'El nostre moment'- al·ludeix subtilment al que el president ha desenvolupat en els últims mesos: considera que en un futur pròxim hi haurà un altre 'momentum' en què el sobiranisme podrà reactivar la república amb garanties d'èxit.





En un acte a Barcelona el 25 de juny de passat, el president català ja va exposar que aposta perquè institucions i societat civil busquin "crear un moment, una oportunitat" per tornar a impulsar la república i, aquesta vegada, sí fer-la efectiva.





En les últimes setmanes el sobiranisme ha començat a debatre si aquest moment ha de ser quan hi hagi eventuals sentències condemnatòries als presos sobiranistes, el judici encara està pendent de data.





"REPRENDRE LA INICIATIVA"





El president ha rebutjat per ara concretar el contingut de la conferència, però sí que ha esbossat alguns dels punts que tindrà; entre ells, una anàlisi de la situació actual i "autocrítica" sobre episodis del passat, com el de la declaració del 27 d'octubre de 2017.





"És una conferència que vol reprendre la iniciativa, passar de la fase de restitució a una altra fase (...). Cal tornar a marcar la línia perquè l'independentisme és la força majoritària del país. Té una majoria que demana una resposta i una concreció ", ha exposat en una entrevista de 'Vilaweb'.





El president català es mostra convençut que encara és possible implementar una república catalana en aquest mandat: "Aquest Govern està compromès a fer efectiva la República. És un Govern independentista i treballa per a la independència".





L'objectiu del seu Govern és tenir previstos tots els plans de contingència per aconseguir la independència: "Pots guanyar o perdre la independència, però no pots no anar preparat. Pot passar de tot, però ho hem de donar tot i ens hem d'haver preparat bé ".





CONTACTES AMB EL GOVERN





L'inici del curs parlamentari estarà marcat per altres dates clau: el 6 de setembre hi haurà una junta de seguretat amb representants de la Generalitat i l'Estat ia finals de mes està prevista l'arrencada definitiva del nou partit de Puigdemont, la Crida Nacional.





A l'octubre l'activitat mantindrà la intensitat: el dia 1 serà el primer aniversari del referèndum, i el 2 començarà el debat de política general al Parlament, on els partits traduiran en resolucions les seves intencions per al nou curs.





Enmig de tota aquesta activitat, el Govern espera celebrar una nova reunió a la tardor entre Torra i el president del Govern, Pedro Sánchez, però en aquest cas no a la Moncloa --com al juliol-- si no al Palau de la Generalitat .