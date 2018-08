SCC prepara mobilitzacions si l'independentisme es radicalitza

El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha avisat aquest divendres en roda de premsa que tenen mobilitzacions preparades "en cas de vulneració de l'estat de dret, en cas de cop d'estat com va passar l'any passat".





Ha expressat la seva preocupació pel contingut de la conferència política de la setmana que el president de la Generalitat, Quim Torra, ja que vaticina que plantejarà de nou la via unilateral cap a la independència.





Per això, ha demanat al Govern de Pedro Sánchez estar "vigilant perquè no es conculquin els drets de tots els catalans" i que no deixi sols als catalans no independentistes.





Rosiñol ha assegurat que la intenció de SCC és "no tensar els carrers si no és estrictament necessari", però que es manifestaran si l'independentisme recupera la via unilateral.





"Hi ha símptomes i signes que els polítics independentistes tornen a ballar-la. Nosaltres estem preparats per mobilitzar la gent que considera que aquesta no és la via", ha advertit.





ANC I ÒMNIUM





Rosiñol ha recordat que van demanar reunir-se amb l'ANC i Òmnium per contribuir a "un clima de calma i recuperar la sensatesa", però ha lamentat que de moment no hagin acordat una reunió.





Ha criticat que la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, contestés a la seva petició dient que es reuniria amb SCC si demanaven la llibertat dels presos sobiranistes, i ha dit que que no ho van a fer perquè respecten la separació de poders.





Així mateix, ha rebutjat visitar a la presó a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ja que no vol fer "un espectacle d'una situació processal d'una persona", de manera que només vol parlar amb Paluzie i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.





ACTES A LA TARDOR





El vicepresident de SCC, Àlex Ramos, ha informat que l'entitat té preparats diversos actes per a aquesta tardor, com un el 7 de setembre a Tortosa (Tarragona) per commemorar el quart aniversari de SCC a les Terres de l'Ebre.





Aquest acte també coincidirà amb el "cop a la democràcia del 6 i 7 de setembre" -quan la majoria independentista al Parlament va aprovar les lleis de desconexión-, i participaran els diputats del Parlament Lorena Roldán (Cs), David Pérez (PSC ) i Santi Rodríguez (PP) i l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo.





També commemoraran la manifestació de SCC del 8 d'octubre de l'any passat, amb un acte "amb persones d'alt rang i nivell", tot i que probablement es farà en un recinte tancat, i volen celebrar el 40 aniversari de la Constitució.