El Govern central replica Torra que "sap on portaria el camí de la unilateralitat"

La ministra d'Educació i portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, ha replicat aquest divendres al president de la Generalitat, Quim Torra, que "sap on portaria el camí de la unilateralitat i el desacatament".





"Coneix els límits", ha advertit la ministra a la roda de premsa després del Consell de Ministres, en relació a les declaracions de Torra segons les quals, davant l'amenaça del 155, ell es deu al Parlament.





"Donem una oportunitat a la política, perquè l'altre camí ja el coneixem" ha sentenciat Celaá, convençuda que "l'article 155 no ha estat objecte de debat d'aquest govern".





Ha insistit en donar una oportunitat al diàleg: "Constitució i diàleg", ha resumit.





Segons Celaá, "aquest govern no accepta un referèndum que no és constitucional", de manera que "de cap manera" té pensat donar el vistiplau. "Una altra cosa és que volem treballar per un acord sobre l'Estatut", ha afegit perquè l'objectiu del Govern central és tenir "una Catalunya dins d'Espanya".





Celaá ha assenyalat que el Govern espanyol "no vol escalades dialèctiques" i ha remarcat que "Torra ha de ser el president de tots els catalans".





LLAÇOS GROCS





En relació a la polèmica per la col·locació de llaços grocs per part d'independentistes i la retirada d'aquests símbols per part de no independentistes, la portaveu del Govern ha destacat que l'executiu de Pedro Sánchez "condemna qualsevol forma de violència".





Ha advocat per guardar neutralitat en els espais públics, tant per a col·locar com per retirar llaços.