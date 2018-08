L'Estat prohibeix circular per dues carreteres catalanes a grans camions

El Consell de Ministres d'aquest divendres ha aprovat per Reial Decret prohibir la circulació de grans camions de mercaderies per diversos trams de dues carreteres nacionals al seu pas per Catalunya, la N-340 i la N-420, i obligar-los així a desviar-se per les autopistes paral·leles, l'AP-7 i AP-2, a canvi de rebaixes de fins a un 50% en preu del peatge.





Amb aquesta mesura es pretén desequilibrar el trànsit entre les diferents infraestructures, traient els camions de les carreteres convencionals, que suporten un "elevat trànsit de vehicles pesants", i maximitzant l'ús de les autopistes, amb la finalitat última de millorar la seguretat viària, a més de rebaixar la congestió i la contaminació.





La iniciativa entrarà en vigor aquest diumenge 2 de setembre.





La mesura afectarà vehicles pesants, de transport de mercaderies, de gran tonatge (de quatre o més eixos), que tindran prohibit circular per diversos trams de les carreteres N-340 i N-240 al seu pas per Catalunya i fins a la frontera amb Castelló.





En el cas de la N-340, es tracta del tram entre Peníscola (Castelló) i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), i entre Altafulla (Tarragona) i Vilafranca (Barcelona).





A la N-240, la prohibició afecta el tram entre les Borges Blanques (Lleida) i Montblanc (Tarragona).





Així, en aquests traçats, els referits grans camions estaran obligats a realitzar el traçat per les autopistes paral·leles als mateixos, l'AP-7 i l'AP-2, ambdues concessions d'Abertis, tot i que comptaran amb rebaixes en el preu del peatge.





En concret, els descomptes seran del 50% per als que realitzin recorreguts interns i tinguis 'telepeatge' i del 42,5% a la resta de supòsits i trams. Foment aportarà a la concessionària l'import de la reducció.





El desviament de camions des de les carreteres nacionals cap a autopistes paral·leles a canvi de descomptes del peatge és una iniciativa que altres governs han posat ja en marxa en altres vies, si bé fins ara tenia caràcter voluntari per als camions.





Així mateix, i per tal de fomentar l'ús de l'AP-7, Foment suprimeix el peatge en un tram de l'AP-7 a vehicles lleugers d'usuaris habituals. Es tracta del traçat de la via entre Vilafranca Sud (Barcelona) i Vinaròs (Castelló) i Alcanar (Tarragona).





USUARIS HABITUALS





Com a usuaris habituals s'entenen a aquells que realitzin trajectes d'anada i tornada en aquest tram, amb retorn a les 24 hores i al lloc d'origen i que tinguin 'telepeatge'. En aquest cas, l'ús de l'autopista serà de caràcter voluntari per als conductors.





Les dues mesures estaran vigents fins que concloguin els terminis de concessió dels trams d'autopista, fixats en al 31 de desembre de 2019 a el cas de l'AP-7 ia l'agost de 2021 en el de l'AP-2.