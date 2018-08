Enxampen Gerard Piqué conduint sense punts

Enxampat 'in fraganti'. La Guàrdia Urbana ha denunciat el jugador del Barça Gerard Piqué per anar al volant sense punts. Piqué ha estat aturat per una patrulla mentre conduïa al centre de Barcelona aquest divendres a la tarda i allà s'ha detectat l'estat del seu carnet.





Aquesta infracció sempre suposa delicte i podria suposar-li al periodista 1 multa d'un màxim de 6.000 euros i penes de presó que arriben fins als 6 mesos.