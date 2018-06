Gerard Piqué la torna a liar (Europa Press)





En aquests dies de mundial del futbol, tancament de fitxatges pels grans equips espanyols, l'esport del futbol està sent el gran protagonista en els mitjans de comunicació.





Després del serial de Florentino amb Lopetegui el Barça pren el relleu amb el de Griezmann i Piqué. L'equip blaugrana havia posat tot el seu esforç -alguns ja ho donaven per fet- perquè el jugador atlètic jugués al Barça de Bartomeu la propera temporada. Tots esperàvem una declaració del jugador francès que confirmés l'assumpte.





Després de la incertesa, Griezmann, utilitzant les noves tecnologies amb un vídeo produït per l'empresa de Gerard Piqué, declarava que es quedava al club matalasser previ augment del seu sou i no per amor als colors. La notícia ha caigut com una galleda d'aigua freda sobre la directiva blaugrana. La marxa enrere de Griezmann deixa en mala situació al president culer. Al que se suma que el defensa blaugrana no comuniqués al seu president una decisió que ja coneixia, la qual cosa es considera un acte de deslleialtat cap al club. Plou sobre mullat; ara fa un any que també Piqué coneixia la marxa de Neymar i el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain sense comunicar la decisió del brasiler a Bartomeu.





Molts han qualificat l'actitud de Piqué com una sortida més d'un jugador que es creu per sobre del bé i del mal. Un divo del futbol que mai passa desapercebut, sempre vol ser protagonista per una o altra cosa. No li importa reptar a la Junta del club que tant l'ha mimat. Es pregunten perquè Piqué mai ha estat el capità de l'equip? Sembla que al vestidor no té gaire predicament i que no empatitza amb els seus companys.





Gerard Piqué ha sabut treure profit del seu prestigi com a jugador del Barça, on ha guanyat i ho continua fent, molts diners que li ha servit per a la creació d'empreses en diferents sectors, algunes amb èxit econòmic i d'altres no tant. Des de fa ja algun temps les noves tecnologies, la comunicació i la informació entren en els seus plans: Una productora, l'autora del vídeo de la discòrdia de Griezmann, i l'aposta per un diari esportiu "per explicar la veritat del que passa". Així ha expressat el motiu del nou diari que vol llançar, perquè segons ell, els diaris esportius no fan aquesta feina i són partidistes. Ell és el més millor en tot, no hi ha dubte.





El complex de superioritat, els seus negocis, la seva deslleialtat amb el club que li ha donat tot, fa que es posi en dubte el jugador-empresari amb sort en els negocis i polèmic en el món del futbol. Però té un "petit" problema; li agrada massa el joc de cartes, i no precisament les cartes que manen els nens als Reis Mags ... Sol viatjar a les Vegas, quan està de vacances.





Piqué, aquest cop, s'ha passat de la ratlla que marca que no tot s'hi val.