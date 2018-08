Unió de Pagesos demana a la Generalitat que protegeixi el seu bestiar de la fauna salvatge

Ramaders d'Unió de Pagesos s'han manifestat aquest divendres al centre de Vielha (Lleida) per protestar pels danys d'óssos, voltors i llops en les seves explotacions i demanar a l'Administració mesures per fer compatible l'activitat productiva amb la protecció de la biodiversitat .





La manifestació ha comptat amb la presència d'altres organitzacions i entitats com l'Associació de Criadors de Cavall Pirinenc Català de la Vall d'Aran; l'Associació per a la Salvaguada del Patrimoni de l'Arieja-Pirineus, de França; el sindicat UAGA d'Osca, i la Plataforma per a la Defensa de la Ramaderia Extensiva d'Aragó, segons un comunicat d'Unió de Pagesos.





La protesta ha partit de l'avinguda Solan de Vielha, s'ha dirigit per la C-28 en direcció al centre de la població fins a la rotonda amb la N-230 i ha continuat per l'avinguda Garona i el carrer Reiau fins al passeig Llibertat, on ha finalitzat.





Unió de Pagesos també ha lamentat que en els últims mesos s'han intensificat els casos de transmissió de malalties de la fauna salvatge, protegida o no, en el bestiar d'algunes explotacions que està obligat a passar tots els controls sanitaris.





Per al sindicat és necessari que els ramaders amb animals afectats per danys de la fauna protegida denunciïn com més aviat els atacs per tenir opcions per ser compensats, però sobretot per donar a conèixer aquest problema, ja que moltes agressions no es denuncien.





A la manifestació hi han assistit, entre d'altres, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball; el responsable d'Organització del sindicat, José Carlos Vicente; el coordinador territorial de les comarques de muntanya, Joan Guitart, i la responsable nacional del sector del boví de carn del mateix, Raquel Serrat.