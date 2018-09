Pedro Sánchez crea un comitè d'experts per analitzar el canvi de fus horari d'Espanya

Espanya estudia el canvi de fus horari (Europa Press)





El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, no va descartar divendres al matí la possibilitat del canvi de fus. Un argument al qual es va sumar Isabel Celaá, portaveu del Govern, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. La ministra va afirmar que el Govern està "bastant d'acord" amb la proposta del president de l'executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, que planteja la continuïtat de l'actual horari d'estiu i eliminar un canvi quen la majoria de la població europea considera perniciós.





Sobre la possibilitat d'aprofitar el debat per modificar el fus horari espanyol per col·locar-se en la mateixa hora que el Regne Unit o Portugal, la ministra ha reconegut que tant aquest assumpte com la racionalització d'horaris espanyols "són qüestions molt interessants que estan a l'agenda del Govern", tot i que encara no pot donar una definició.





Així, la Moncloa té en la seva agenda un possible canvi del fus horari d'Espanya, més d'acord amb la posició geogràfica del país. El president, Pedro Sánchez, va assegurar des de Costa Rica que l'Executiu estudiarà amb molta cautela aquest assumpte i per a això crearà un comitè d'experts que emetrà una avaluació dels avantatges i inconvenients de col·locar Espanya en l'hora de Londres i Portugal i no en la d'Alemanya, una mica més d'acord a la seva situació geogràfica. Amb aquesta opinió dels experts, i després d'un ampli debat per arribar a un consens, es prendrà una decisió, va explicar el president.





"És un assumpte important que necessita una anàlisi seriosa i rigorosa, d'un gran consens. La posició del Govern és constituir un comitè d'experts per saber què convé en termes de productivitat, d'ús energètic. Un cop coneguem l'opinió d'aquests experts treballarem perquè un eventual canvi, o no, compti amb el major consens possible. Aquest és un tema que transcendeix la política. en el cas que hi hagi un canvi en els horaris, necessitem que compti amb un consens important en el conjunt del país ", va assegurar Pedro Sánchez.