Sánchez referma la presència espanyola a Iberoamèrica després de 10 anys sense visites oficials

Pedro Sánchez amb el president colombià Iván Duque (Presidència)





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha tornat aquest dissabte de la seva gira iberoamericana satisfet d'haver recuperat presència a Amèrica Llatina, visitant països que feia anys que no trepitjava un cap de l'Executiu espanyol.





L'avió de la Força Aèria Espanyola que traslladava Sánchez i la seva delegació ha aterrat a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) a les 08.12 hores. Durant el vol de tornada, el president ha compartit amb la premsa que l'acompanyava una sèrie d'impressions sobre la seva gira per Xile, Bolívia, Colòmbia i Equador.





Sánchez destaca en primer lloc la necessitat que Espanya tornés i estigués més present en països que feia més d'una dècada que no visitava un president del Govern espanyol. El cas més notori el constitueix Bolívia, on es complien 20 anys de l'última visita.





El president també concedeix importància a la nova manera en què Espanya torna a aquests països, amb els quals vol potenciar no només les relacions econòmiques --que prioritzava el Govern de Mariano Rajoy- sinó la col·laboració en polítiques de medi ambient, drets humans o gènere.





La gira del president s'ha caracteritzat per la diversitat dels països visitats. Del Govern neoliberal de Sebastián Piñera a Xile, Sánchez va saltar a Bolívia per reunir-se amb el president indígena Evo Morales, alineat amb els països bolivarians. Va seguir el seu periple a Colòmbia, on es va entrevistar amb el conservador Iván Duque, hereu d'Álvaro Uribe, i va finalitzar a Costa Rica, un petit país centreamericà governat pel progressista Carlos Alvarado.





En cada un d'aquests països, Sánchez ha desplegat una agenda concreta, ajustada a les necessitats i interessos particulars de cadascú. I és que, després del fracàs de bona part dels processos d'integració assajats a la regió, el Govern socialista veu necessari reforçar la dimensió bilateral en la relació amb els països llatinoamericans.





Així, a Xile es va prioritzar la relació econòmica; a Bolívia, la cooperació al desenvolupament; a Colòmbia, el procés de pau; ia Costa Rica, la cooperació en la lluita contra el medi ambient. En tots ells, Sánchez va compartir impressions sobre la crisi a Veneçuela, un assumpte que a Espanya adquireix tints de política domèstica, però que és molt més complex i va més enllà del debat sobre si és una dictadura o una democràcia, una dialèctica en la qual ell no vol entrar.





Sánchez, que defensa que a Veneçuela es necessita un diàleg entre veneçolans com a única via de trobar una sortida a la crisi, considera que el debat sobre si s'ha d'adoptar un llenguatge més o menys bel·ligerant amb el règim de Nicolás Maduro ajuda més aviat poc a els veneçolans que estan patint el conflicte i que estan sortint en massa del país.