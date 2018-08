Maduro assenyala a Santos, president de Colòmbia, com a responsable de l'atemptat amb drons

Nicolás Maduro en una desfilada militar a Caracas (Europa Presss)





El president veneçolà, Nicolás Maduro, va haver d'abandonar aquest dissabte d'emergència el centre de Caracas en un acte per la commemoració dels 81 anys de la creació de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB).





El ministre d'Informació de Veneçuela, Jorge Rodríguez, va confirmar que Maduro va ser víctima d'un atemptat amb "artefactes voladors de tipus dron que contenien una càrrega explosiva", i que va sortir il·lès del succés, que va ocórrer durant un acte amb militars a Caracas.





"El nostre president Nicolás Maduro està en perfecte estat de salut, en perfectes condicions (...), tota la feina que s'ha fet ha permès establir ja que es tracta d'un atemptat", va dir Rodríguez en una al·locució transmesa per la televisió estatal VTV.





D'acord amb el funcionari, diversos drons amb càrregues explosives van detonar a les rodalies de la tarima on Maduro oferia un discurs amb motiu de la celebració dels 81 anys de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB), provocant "algunes ferides" en set militars.





Després del que ha passat, Maduro ha assegurat que el president colombià sortint, Juan Manuel Santos, és el responsable del suposat atemptat en contra seu. "Hem aclarit la situació en temps rècord, i es tracta d'un atemptat per matar-me, han intentat assassinar-me el dia d'avui i no tinc dubte que tot apunta a la dreta, a la ultradreta veneçolana en aliança amb la ultradreta colombiana i que el nom de Juan Manuel Santos està darrere d'aquest atemptat, no tinc dubtes ", va dir.