Maduro tem una intervenció amb l'ajuda humanitària

El règim de Nicolás Maduro tem una invasió d'Estats Units camuflada amb l'ajuda humanitària. I per enfrontar aquesta invasió infundada va enganyar la Conferència Episcopal Veneçolana (CEV) en autoritzar un fals carregament de medicines que mai va arribar al país, evidenciant que la por del mandatari és més important que l'agonia de milers de veneçolans, condemnats a morir per falta de medicines.





El que denuncia aquesta trista paradoxa és el pare Numa Molina, qui precisament s'ha destacat per defensar la revolució chavista i no a l'oposició. La seva frustració va ser coneguda avui la premsa local.

El chavista Numa Molina.





Fa pocs dies el sacerdot chavista va participar d'una trobada "privada" entre els bisbes i l'expresident de la CEV i el president Maduro i els seus més propers col·laboradors de gabinet.





El pare Numa Molina comença el seu relat: "Vist que parlen tant d'ajuda humanitària i que culpen al govern de no voler rebre les medicines, vull revelar un fet. He assistit a una reunió reservada entre l'expresident de la CEV, Monsenyor Padrón i Nicolás Maduro ".





I afegeix: "El president veneçolà no ha rebutjat cap de les propostes de Padrón. Al contrari, ha posat a disposició un camió de la Guàrdia Nacional Bolivariana amb escorta militar per rebre les medicines ".





Després d'una llarga espera, assenyala: "Després de dos o tres dies he demanat a Elías Jaua (Ministre d'Educació) si havien arribat els contenidors de medicines promeses per Càritas i ell m'ha respost que havia arribat només una petita caixa que podia entrar en la 'cajuela' d'un acte".





El sacerdot Numa se sorprèn: "Era només un show, un muntatge. Davant tanta falsedat he decidit revelar aquest episodi. Maduro no ha tancat cap porta a Càritas. Només ha demanat que no fos usada l'expressió d'ajuda humanitària perquè concretament significa ingerència per part dels Estats Units, sinònim d'invasió".





Roy Daza, membre de la Comissió d'Afers Internacionals del governamental Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV) també ha rebutjat una cadena humanitària perquè considera que és "tirar-li gasolina a un incendi, perquè en la pràctica és una intervenció, així va començar a l'Iran i Síria i no estem d'acord amb això".









El conductor Carlos Croes amb Roy Daza.





L'obertura de l'ajuda humanitària l'han sol·licitat la Comissió Interamericana dels Drets Humans (CIDH), la Creu vermella Internacional, la Comissió Europea, el Grup de Lima, l'església catòlica i organitzacions religioses com Càritas. Només faltaria l'exhort de la Mitja Lluna dels àrabs. Però Maduro prefereix enganyar a donar el seu braç a tòrcer.





En veritat, els chavistes no accepten l'ajuda humanitària internacional perquè temen que per aquí se'ls pugui filtrar una intervenció camuflada.







En veritat, els chavistes no accepten l'ajuda humanitària internacional perquè temen que per aquí se'ls pugui filtrar una intervenció camuflada. Però tampoc ofereixen alternatives a canvi de no enganyar per aparentar que vol una solució com l'ha testimoniat el pare chavista Numa Molina, és a dir, no pensen sacrificar la seva seguretat "ideològica" a favor de l'atenció mèdica que necessita l'agonia de milers de pacients crònics, condemnats a morir per falta de medicaments, equips i tractament mèdic, que arriba al 95% d'escassetat.





A Veneçuela hi ha un refrany que diu "no renten ni presten la batea". El cost d'això és un genocidi pel qual pagaran tots els que van rebutjar l'ajuda humanitària que per raons humanes no deu tenir tint ideològic.