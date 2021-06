El chavisme: el Sistema d'Orquestres Juvenils enfronta acusacions d'abús sexual i pederàstia

Lisa va ser violada als 15 anys pel seu professor de música. "Ho va fer una nit en la qual els meus pares no eren a casa -solia viatjar per temporades a Barquisimeto (capital de l'estat Lara, centre de Veneçuela) per reprendre la càtedra. Jo tenia por, va ser incòmode i dolorós, no només perquè havia perdut la meva virginitat, sinó perquè el meu cos no estava preparat".





Lisa és un pseudònim que utilitza la seva autora per descriure al seu bloc de WordPress de 13 pàgines sota la categoria de "VozEnAlto" a twitter l'assetjament i abús sexual sistemàtic de què va ser víctima per part del seu instructor musical per espai de sis anys des que va ingressar als 10 anys d'edat al Sistema Nacional d'Orquestres i Cors Juvenils i Infantils.





També conegut com "El Sistema" és un programa d'educació musical massiu a Veneçuela fundat per José Antonio Abreu el 1975 (ja mort), que el règim chavista ha utilitzat com la seva bandera d'acció social i cultural per fer-se propaganda i guanyar popularitat internacional. Entre 200.000 i 300.000 alumnes han passat per les seves aules en els seus 46 anys de fundació que ha projectat als joves músics veneçolans en els millors escenaris del món. Sent tan meravellós i ideal en la seva concepció el programa ha inspirat a 60 països a aplicar el model musical veneçolà.





El moviment de "Me too" (denúncies dels abusos sexuals) va començar tardanament al país amb l'eslògan "Jo et crec Veneçuela", un any després de la pandèmia del coronavirus amb les denúncies sobre bandes musicals de rock i es va estendre fins al conjunt d'orquestres simfòniques. I les que han donat la cara són les dones, les primeres afectades, que s'han atrevit a denunciar els seus casos.







Una de les primeres a alçar la veu va ser Angie Cantero a través del seu compte a Facebook. El 29 d'abril va escriure: "A propòsit de la quantitat de casos d'assetjament i abús sexual a Veneçuela que han sortit a la llum recentment, crec que és molt important dir que el Sistema d'Orquestres i Cors va estar / està ple de pedòfils, pederastes i una quantitat incalculable de persones que van cometre el delicte d'estupre ".





Angie Cantero assenyala que "Sota aquesta façana de mestres, de músics de trajectòria irreprotxable, es troba un munt d'éssers fastigosos que els encanta entabanar nenes i adolescents, aprofitant-se de la seva posició de poder i el seu renom dins el Sistema.





Sent integrant juvenil del Sistema, afirma que, si s'escau de que tenia "13 anys van començar a aparèixer aquests repugnants en els meus missatges de Facebook, Instagram i altres xarxes socials. Gràcies a Déu i a les advertències contínues que vaig rebre de part dels meus pares sobre aquest tipus de gent, no vaig caure en les urpes d'aquests éssers, a la majoria els ignorava i amb altres només vaig arribar a establir algunes converses ".





I afegeix: "Tristament no va ser el cas de moltes de les meves amigues, qui també eren menors d'edat en aquest moment, i acabaven involucrades en relacions (que incloïen sexe, és clar) amb aquests paios que eren molt més grans que elles (de vegades tenien el doble de la seva edat o més), i que tenien nòvia des de fa anys o fins i tot estaven casats. Òbviament, ells s'aprofitaven de la diferència d'edat i de la inexperiència d'elles per manipular al seu antull, encara que elles en aquell moment no ho percebessin d'aquesta manera".





Darrere de la seva façana institucional El Sistema amaga en el seu interior tota una trama de dolor, patiment i repressió que ha afectat els alumnes pels abusos psicològics, morals, econòmics i sexuals als quals són sotmesos pels seus mestres i directors responsables de dirigir les orquestres en complicitat amb el règim chavista, afirma Geoff Baker.





L'investigador Geoff Baker va publicar el llibre titulat 'El Sistema: Orquestrating Veneçuela' s Youth '(OUP 2014) on compte els detalls del teixit musical institucional, el suport financer de l'Estat i les relacions entre els estudiants i el professorat, i la seva estructura vertical i piramidal.





L'agressió sexual és només una faceta d'una institució abusiva a molts aspectes com l'abús de poder que és vertical perquè a la cúpula es concentra el poder. "Els caps de càtedra i els directors tenen molt poder i recursos, no tant ara per la crisi de la pandèmia. Era un sistema molt desigual i discriminatori. Per exemple, l'Orquestra Simón Bolívar tenia tots els recursos mentre que els nuclis o aules de l'interior no tenien res i els faltava de tot".





Geoff Baker va estar tres anys a Veneçuela, de 2010 a 2013, investigant al Sistema en totes les seves dimensions. "Estava meravellat amb el programa em semblava positiu. En els meus entrevistes van anar apareixent els casos d'assetjament i abús sexual que el conjunt dels nens i mestres consideraven com a normal".





Els alumnes de les orquestres sempre sentien por perquè eren extorsionats i pressionats. Abans de res els devien gratitud perquè només la revolució els va donar oportunitat d'estudiar música i fer gires internacionals, el que no és cert perquè El Sistema ho havia creat el difunt president Carlos Andrés Pérez 20 anys abans que assumís el poder Hugo Chávez. "No volien denunciar o queixar-se perquè era una traïció als seus mestres, que els amenaçaven amb perdre posicions en l'orquestra si no es plegaven als seus desitjos", subratlla l'investigador anglès.





Geoff posa com a exemple el cas de les assignacions a l'orquestra. "Si es presentaven 25 concursants només havien dos contingents de l'oboè, llavors el professor era el que decidia i aquí començava el xantatge i el seguici," que tal si sortim aquesta nit?".





Quan va ser publicat el seu polèmic llibre, la directiva del Sistema va emetre un comunicat al·legant que tot el que denunciava Geoff Baker era fals. Set anys després la seva directiva chavista segueix elogiant el sistema d'orquestres com el millor programa social de joventut en lloc de corregir els mals que pogués tenir.





Quan Lisa, -ara té 22 anys-, publica el seu testimoni l'abril passat al seu bloc va destapar un escàndol que era un "secret a veus". Va ser seguida per Angie Cantero que va arribar a tenir fins a 1.500 seguidors solidaris i testimonis d'antics companys seus de l'orquestra.





Churdy Toledo escriu el seu comentari al Facebook de Angie "Les irregularitats a 'El Sistema' són de llarga data, en el personal m'ha tocat veure-ho de prop i de forma explícita, no importa quant vulguin ocultar-ho, aquest tipus de falles mai es van corregir i amb el passar el temps es va exacerbar fins al punt que va passar de ser un secret a veus al comú i normal, si a això li sumen la situació actual de Veneçuela el resultat és trist i gairebé catastròfic al punt que és el càncer d'aquesta institució. Per tancar només puc dir que admetre la falla seria el principi de la solució ".





El sexe, la música i la corrupció









@ Ludmila Vinogradoff











Un altre comentari a la pàgina d'Angie és el de Victòria López Ninoff. "També solen dir coses com: per tocar bé música amb" ona "jo et vaig a ensenyar (òbviament relacionant el sexe a la performance musical) manipulació pura, el sexe no té res a veure amb com un interpreta un instrument, no es deixin enganyar".



Una altra forma de manipular el sexe amb la música és que els mestres argumentaven als alumnes que havien de sentir la música amb la mateixa passió i plaer que el sexe. "Això confonia als nens i adolescents, però a més se'ls castigava si no cedien a les exigències del mestre".





Una ex integrant del Sistema que va demanar l'anonimat sota un pseudònim anomenat Martha, "als joves que no volien relacions sexuals amb els seus professors els penalitzaven amb no deixar-los participar en les gires internacionals ni pujar de rang en les orquestres".





"Els alumnes tenen por de les represàlies i acabar amb la seva carrera musical", afirma Martha, una famosa concertista internacional que encara té el temor que el règim actuï contra ella.

Martha explica que es va resistir als afalacs. Un dia el president del Sistema, José Antonio Abreu, li va dir que s'incorporés a la cúpula del Sistema costat de Gustavo Dudamel parlant bé de les orquestres simfòniques per a ser la bandera del règim chavista, així aconseguiria ser l'estrella, els luxes, viatges, tots els privilegis i aplaudiments el món.





"El sistema estava dirigit per una màfia corrupta. No hi ha cap tipus de control ni respecte per part de la directiva del Sistema que ha rebut centenars de milions de dòlars de pressupost i els mestres no tenen res per menjar, viuen en la misèria amb la crisi econòmica de la pandèmia ", diu Martha que no va patir d'abús sexual però sí de l'abús i l'extorsió professional.





Els jerarques chavistes com l'extint Hugo Chávez i posteriorment Nicolás Maduro, el seu fill "Nicolasito", la vicepresident Delcy Rodríguez i l'elit del règim acostumen retratar-se amb els joves de l'orquestra uniformats amb la seva jaqueta tricolor o xandall esportiu amb la bandera veneçolana.





El Sistema és la marca i la joia publicitària del règim. "El que em preocupa és que després de les denúncies les autoritats no hagin obert cap investigació per la quantitat de delictes comesos, com el estupre, i ara es facin els ulls grossos amb el passar del temps. El pitjor és la impunitat. Cal replantejar el model i corregir-la", afegeix Geoff Baker.





Dels 60 països que han aplicat el model veneçolà, només a Colòmbia i Guatemala s'han donat casos de pedofília i abús sexual amb els alumnes, afegeix Baker.





Amb els seus somnis juvenils trencats, Lisa no va aguantar el trauma dels abusos. Tan aviat va abandonar l'oboè i la seva carrera musical al Sistema, va estudiar psicologia i es va graduar amb honors, però segueix tractant-se amb un psicòleg el dany causat que només amb el temps i la paciència pot superar.





Lisa lamenta que els seus agressors segueixin vivint del seu prestigi. "Tinc la responsabilitat amb mi i amb els qui encara estan en risc davant aquests depredadors de fer-ho. Aquesta no és només una experiència privada, també és un assumpte públic, col·lectiu. Cal seguir alçant la veu fins a deixar sense possibilitats a aquests agressors d'usar el poder que detenten per abusar i violentar altres i altres. No és moment de callar, ja hem tolerat molts anys d'ombra i de silenci ".