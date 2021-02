Maduro expulsa de Veneçuela l'ambaixadora de la UE

El Govern de Veneçuela ha declarat persona non grata l'ambaixadora de la Unió Europea a Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, a la qual ha donat 72 hores per abandonar el país sud-americà arran de la controvèrsia per l'última bateria de sancions contra dirigents chavistes.









Nicolás Maduro (EP)





El ministre d'Exteriors veneçolà, Jorge Arreaza, ha traslladat personalment a Brilhante l'ordre d'expulsió, que segons la Cancelleria deriva de les "instruccions" del president, Nicolás Maduro.

El Consell de la UE va aprovar dilluns diversos càstigs contra 19 alts funcionaris, jutges, polítics i militars veneçolans, en una decisió que pretén augmentar la pressió sobre Maduro i que a ulls de Caracas és "anacrònica, intervencionista i ingerencista".





L'Assemblea Nacional sorgida de les eleccions del mes de desembre, dominada pel chavisme, ja havia instat aquest dimarts el Govern de Veneçuela a expulsar l'ambaixadora europea com a represàlia.