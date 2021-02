Els negocis milionaris de Maradona amb Maduro enterboleixen el seu llegat

Si l'exjugador del Barca, Diego Maradona, va ser talentós en el camp de futbol, també va ser hàbil en els negocis tèrbols que va sostenir amb el seu amic Nicolás Maduro abans de morir al novembre de l'any passat. El seu vincle amb els alts jerarques chavistes no només es limitaven a fer-li propaganda al règim totalitari per raons de solidaritat ideològica sinó a signar sucosos contractes "secrets" cada vegada que anava a Caracas, els que sumarien entre 4 i 20 milions de dòlars.





Roberto Deniz





La investigació amb proves dels milions que va treure Maradona de Veneçuela va ser documentada pel periodista veneçolà Roberto Deniz i publicada pel portal digital Armando Informació, que ha estat censurat pel règim chavista. En l'entrevista l'investigador Deniz parla sobre l'entramat de corrupció multinacional amb luxe de detalls que involucra a l'ex futbolista argentí, la fortuna del qual està en disputa pels seus hereus, va ser alimentada pels seus negocis mentre s'aguditzava la fam que pateixen els veneçolans en la pitjor crisi humanitària de la seva història.





-Quan va començar Maradona a coquetejar amb els chavistes per fer negocis?

-La seva relació amb el chavisme va començar amb la revolució castrista i es remunta a la seva amistat amb Fidel Castro quan vivia a Cuba, específicament a la clínica cubana de rehabilitació per la seva addicció a les drogues. Fidel posa en contacte a Maradona amb Chávez.





-Els seus negocis van començar amb Hugo Chávez i van continuar amb Nicolás Maduro?

-No he documentat si va fer negocis amb Chávez però sí que està clar que s'inicia el 2013 just quan Maduro pren possessió com a president a l'abril d'aquest any i un mes més tard, al maig, l'empresa italiana Casillo Commodities fitxa a Maradona com comissionista per vendre aliments a Veneçuela.





-En quins termes es va establir el fitxatge amb l'empresa italiana?

-L'empresa Casillo li va oferir a Maradona una comissió d'1,8 dòlars per cada tona mètrica de matèria primera d'aliments i de fins a 3 dòlars per la tona de productes acabats si aconseguia que el règim li concedís llicència d'importació i Maduro va ser la clau perfecta per obrir els negocis.





-Quants contractes va obtenir?

-A Maradona li plovien els contractes per les seves connexions amb els "revolucionaris" cubans i veneçolans, als quals va treure profit. En total van ser 23 contractes "secrets" per una suma de 1.500 milions de dòlars que va signar Casillo sense licitació internacional amb la Corporació Veneçolana de Comerç Exterior (Corpovex) entre 2015 i 2018 per al subministrament de blat de moro blanc, blat, arròs, fesols, sucre i soja entre altres matèries primeres.





-Quant va guanyar en comissions llavors?

-Els nostres càlculs oscil·len entre 4 milions i 20 milions de dòlars. És difícil fer un estimat global perquè no tinc tota la informació. Només vaig poder documentar dos anys entre 2017 i 2019 per l'enviament de 2.5 milions de tones d'aliments.





-De on venien aquests aliments?

-De Mèxic. És curiós que el blat de moro blanc per a les arepas veneçolanes vingués del port mexicà de Sinaloa on Maradona entrenava a l'equip Los Dorados de Sinaloa 2017 i 2018, massa coincidència en les línies de connexió entre el comerç d'aliments i la zona del narcotràfic.





-Com entra a Veneçuela l'empresa italiana Casillo?

-Entra de la mà de Maradona a partir de 2013 amb el govern de Maduro. Abans no tenia presència a Veneçuela i després d'obtenir els contractes d'aliments tampoc té domicili fiscal. Funcionava com una empresa de maletí. Estava representada pel seu amic personal Valerio Antonini. Al novembre de 2018 la italiana Casillo va obtenir un altre contracte milionari amb bolipuertos (la bolivariana de ports) per gestionar les sitges a Veneçuela.





-I què podia saber un futbolista del negoci de cereals i sitges?

-Molt poc. Maradona era només un comissionista. Era un convidat assidu i permanent de Maduro. Cada vegada que venia a Caracas i es mostrava en públic signava un contracte. Així ho hem vist donant suport a les diverses campanyes electorals dels chavistes, elogiant a Maduro en els actes polítics amb la gorra tricolor i onejant la bandera veneçolana.





-A quins deutes es referia Maduro arran de la mort de Maradona, a qui recordava com un dels que el va ajudar a aconseguir aliments de manera secreta?

-El 2019 era tal la quantitat de deute que havia acumulat Veneçuela amb l'empresa casella que Maduro va haver de pagar enviant una tona d'or en vaixell a Itàlia. Això són molts diners, el que indica la magnitud del negoci d'aliments en el qual estava involucrat el futbolista argentí.





-Maduro prefereix pagar amb or el deute de Maradona i no la d'OPS (Organització Panamericana de la Salut) per portar les vacunes anti covid-19 Quina altra deute hi ha?

-La d'haver estat comentarista del mundial de futbol a Rússia el 2018 amb Telesur per 4 milions de dòlars, segons el seu advocat Maties Morla.













Roberto Deniz





-Amb això tanca el capítol dels milions que es va dur de Veneçuela?

-Això és només una part de la fortuna que va acumular amb els jerarques chavistes. No tenim el paisatge complet, com més furguem més coses irregulars vam aconseguir. No hem conclòs encara tota la investigació. Sorprèn veure com l'entorn de Maradona assumeix amb desvergonyiment que la proximitat de Maradona amb el règim chavista era només un negoci.





-I la seva opinió a manera de conclusió?

-És immoral i antiètic fer negocis i enriquir-se a costa de la fam del veneçolà amb un règim corrupte i criminal com el de Maduro que està sancionat internacionalment, catalogat com narco Estat i violador dels drets humans, que ha arruïnat a Veneçuela portant-la a tenir els majors índexs de fam i corrupció del món.





El jove exiliat Roberto Deniz acaba de prendre cafè en un cèntric forn de Bogotà on constata que la solidaritat revolucionària d'esquerrà que Maradona va brindar als jerarques chavistes mai va ser de gratis i si no que ho desmenteixin els milionaris contractes que va signar amb Maduro.





