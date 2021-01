"Les gotetes miraculoses" del dictador Maduro

El que no aconsegueixi el "revolucionari" Nicolas Maduro, president de Veneçuela, no ho aconsegueix ningú en el globus terraqüi, i m'atreveixo a dir en l'univers. No passa setmana que no faci o digui algunes de les seves moltes "genialitats", quan descansa d'ordenar detencions d'aquelles persones que no pensen com ell. La uniformitat, el discurs únic i la capacitat que té perquè més de 6 milions de veneçolans abandonin amb el posat el seu país. Tot un acudit que només li fa gràcia a ell.





El president de Veneçuela, Nicolás Maduro / (EP)





La penúltima actuació ha tingut lloc aquest passat diumenge quan en una compareixença televisiva, Maduro ha explicat que han trobat la recepta màgica per fer-li front a la pandèmia que pateix tothom: "10 gotetes sota la llengua cada quatres hores i el miracle es fa. És un poderós antiviral, que neutralitza al coronavirus. 'De Veneçuela per al món! " Així ho anunciava i es quedava mirant a Suïssa.





Després d'aquest anunci miraculós amb segell bolivarià, el món s'ha quedat amb la boca oberta, ha emmudit davant aquestes afirmacions del major científic del món que també és Maduro. Per cert, les xifres de contagis i morts en aquest país res tenen a veure amb les xifres que facilita el govern, que xifren en 1.148 persones, mentre que el parlament legítim i els experts tripliquen aquesta quantitat. Només en l'última setmana han mort 154 metges i tres infermeres, amb la qual cosa s'eleven a 411 les morts del personal sanitari. El que representa el 33% dels morts totals. No hi ha país al món que compti amb un percentatge tan alt com aquest.





L'Organització Panamericana de la Salut (OPS) va enviar a Veneçuela 300.000 proves PCR i el govern interí de Joan Guaidó va aportar 24 equips que no han estat utilitzats. Una situació que els organismes no entenen donada la gravíssima situació sanitària -entre moltes altres- que està vivint el país.





Davant l'anunci de les "gotetes miraculoses", la comunitat científica -la poca que queda al país- va dir que "tot és una mentida. Els medicaments han de passar pel rigor de mètode científic. Li falta molt a aquest medicament perquè el pugui recomanar, perquè no té rigor". I per filar encara més prim en la transparència presidencial, es desconeix l'autor de l'"invent" miraculós.





Maduro ha encarregat a la seva mà dreta, la coneguda Delcy Rodríguez, que parli amb els representants de l'OMS perquè certifiquin el producte.





El president bolivarià presentava mundialment les "gotetes miraculoses" amb la inestimable ajuda del seu fill -tot queda en família- per fer l'efecte de la gran preocupació del mandatari per la seva ciutadania, si bé es va oblidar d'explicar que els alts jerarques chavistes van a l' hospital de Fort Tiuna amb tot tipus de comoditats i medicaments. Abundants. No hi ha escassetat per a ells. Mentre que per a la majoria dels veneçolans, quan van als centres de salut, la paraula més escoltada és no hi ha material, només metges i enfermeres que donen la cara i que s'avergonyeixen de la situació que estan vivint.





Mentrestant, segons publica el diari 'La premsa de Lara', les medicines per a una afecció greu costen 1.700 dòlars americans i per a una lleu, 44 dòlars. Cal recordar que el salari mínim a Veneçuela no arriba al dòlar. Només una ínfima part de la població pot accedir als tractaments privats.





El país de Maduro va a la cua en la realització de proves PCR. Mentre el dictador presenta les "gòtiques miraculoses" i promet que a l'abril començarà la campanya amb la vacuna russa Sputnik.





Si no fos perquè el tema és prou greu, estan en joc milers de vides, l'anunci televisiu de "les gotetes miraculoses" seria realment d'acudit dolent, explicat per algú que porta en la seva esquena -no en la seva consciència- milers de morts , milions d'exiliats i que l'únic que estima i defensa són els diners i la seva família.