Una campanya electoral molt entretinguda

Tot està preparat, al menys això diuen, perquè la ciutadania pugui anar a votar el proper 14 de febrer, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi decidit mantenir en suspens el decret del govern català que anul·lava la convocatòria del 14-F i les ajornava al 30 de maig. Tot i que la decisió és provisional fins al 8 de febrer, en el qual emetrà la seva decisió final. Això passarà en plena campanya electoral, perquè aquest dijous dia 28 és l'inici de la mateixa.





Paperetes electorals / @Europa Press





Es pot interpretar que les eleccions segueixen endavant i fins hi tot partits contraris a aquesta data estan preparats per afrontar unes eleccions que seran molt dures. Com es diu popularment, a cara de gos.





Està en joc el canvi d'un model de govern fracàs de tres presidents que cada vegada ho han fet pitjor. Artur Mas i el seu vaixell cap a Ítaca que una tempesta esperada es va emportar per davant. Carles Puigdemont, l'il·luminat que va agafar la torxa de Mas -gràcies a la CUP- i que més que governar ha portat a el país a la divisió, al desgovern i a la crisi. Fins trencar amarratges amb la Ulisses. Quim Torra, un home gris, trist i sense criteri que es va arribar a creure que era al càrrec per mèrits propis i que el seu destí era la independència de Catalunya, a través de la ratafia? Com era d'esperar, la justícia el va fer dimitir. Però al final, malgrat la seva fracàs, com volia, passarà a la història gràcies a una pancarta penjada al balcó de Palau de la Generalitat, la promoció de la ratafia, la seva presència en els talls de les autopistes i la seva frase més genial a els CDR "apreteu i feu bé en prémer". Aquest és el seu balanç? Trist llegat el que va deixar un president de la Generalitat en plena crisi de tota mena.





L'antiga CDC ha donat pas a unes quantes formacions. Una divisió inesperada que ha dividit el món nacionalista, fins i tot a l'independentisme. Massa partits en un mateix espai que es pot veure perjudicat. Seran capaços després de salvar les diferències per a un possible govern? A l'altre costat, la pregunta és la mateixa: seran capaços de pactar? Dues preguntes que queden a l'aire. Un panorama que serà de tot menys avorrit.





Així que, lectors de Catalunyapress, la campanya electoral en el seu últim tram -portem uns quants anys a campanya- serà molt dura, sense treva, sense miraments, sense guardar les formes. El joc de la campanya és de prometre coses per aconseguir vots, però després el programa electoral a què se li suposa que s'ha votat queda en el bagul dels records de Karina, que amb tants anys movent-se, està per llençar. Deia Mafalda que "a mi m'agraden les persones que diuen el que pensen, però per sobre de tot, m'agraden les persones que fan el que diuen".