El PP demana al Congrés investigar el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, "vinculada al chavisme"

El Grup Parlamentari Popular ha demanat a la Taula de Congrés dels Diputats que obri una comissió d'investigació pel rescat de l'aerolínia veneçolana Plus Ultra, a la qual el Consell de Ministres va aprovar el 9 de març concedir 53 milions d'euros.





Teodoro García Egea, Cuca Gamarra i Pablo Casado (EP)





El PP ha carregat contra el Govern pel rescat de la "ruïnosa" Plus Ultra, "vinculada als chavistes", mentre "deixa tirats a centenars de milers d'autònoms i pimes espanyoles". El Grup Popular demanarà aquesta setmana que el Congrés dels Diputats "controli" i doni "el vistiplau" als ajuts atorgats.





En concret, el Consell de Ministres va aprovar el passat 9 de març el rescat a Plus Ultra Línies Aèries per valor de 53 milions d'euros a través de dos préstecs financers en una operació necessària a causa del "caràcter estratègic" de la companyia aèria.





La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha reiterat aquest dilluns que l'aerolínia Plus Ultra compleix amb els requisits per rebre els ajuts, ja que el fons de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) és "molt rigorós".





"MALGASTAR ELS DINERS DELS ESPANYOLS AMB TAPADORES CHAVISTES"





Ja aquest cap de setmana, el líder del PP, Pablo Casado, va acusar el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de "malgastar els diners dels espanyols amb tapadores chavistes en lloc d'ajudar a les 100.000 pimes trencades".





El PP segueix amb la seva ofensiva contra el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem per aquest rescat. El vicesecretari de Participació del PP, Jaime de Olano, ha assegurat avui que "la pandèmia és global però els seus efectes econòmics duraran més a Espanya que a la majoria de països".





"Mentre, Sánchez rescata amb 53 milions a Plus Ultra, empresa ruïnosa abans del Covid i vinculada als chavistes, però deixa tirats a centenars de milers d'autònoms i pimes espanyoles", ha afirmat en un missatge al seu compte de Twitter.





Fa un parell de dies, en declaracions als mitjans a Monforte de Lemos (Lugo), De Olano ja va avançar que el PP demanarà aquesta setmana que el Congrés "controli" i doni "el vistiplau" als ajuts atorgats després del rescat a Plus Ultra.





En semblants termes s'ha expressat la diputada gallega Ana Váquez, qui ha subratllat que "mentre no hi ha ajudes per als autònoms a Espanya, donen 53 milions per a una línia aèria veneçolana de Maduro".





"53 MILIONS DE REGAL" PER LA "EMPRESA BOLIVARIANA"

Per la seva banda, el senador per Almeria Rafael Hernando ha difós a Twitter una imatge corporativa de Plus Ultra, en la qual es veuen les fotos d'Hugo Chávez i Nicolás Maduro amb "els directius tots homes dalt, i les auxiliars totes dones baix".





"El que es diu una subvenció amb perspectiva de gènere", ha emfatitzat Hernando després de criticar que "l'empresa bolivariana" hagi estat "beneficiada amb 53 milions de regal per Pedro Sánchez". A continuació, ha parafrasejat a la vicepresidenta Carmen Calvo: "Et senceres bonica? Pagues tu".