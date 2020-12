El zoo parlamentari de Maduro

Al parlament que s'ha fet Nicolás Maduro a la seva mida hi ha de tot, des d'escorpins i ministres criminals fins a pistolers ressentits. A pocs dies d'instal·lar el 5 de gener de 2021 ja estan traient les seves habilitats els legisladors usurpadors que van a dictar lleis en una dictadura chavista sense màscares ni tapaboques amb unes urpes afilades i perilloses.









Fa sis mesos el règim va decidir augmentar l'Assemblea Nacional de 167 a 277 escons per garantir-se el control absolut de parlament. Va ser tal com ho havien previst. En els seus comicis de el 6 de desembre passat, el règim es va adjudicar en les seves llistes de candidats 253 escons amb el 90% dels vots i amb prou feines va deixar 24 llocs als seus lleials "col·laboradors" de l'oposició, coneguts com els escorpins.





Aquests escorpins: Luis Parra, Timoteu Zambrano i Negal Morales entre d'altres, anomenats així perquè es van vendre a Maduro per quatre monedes (milió i mig de dòlars) per trair l'any passat a el govern interí de Joan Guaidó, no van ser electes en les llistes però igual els van prendre el lloc als pocs ingenus que sí van guanyar del seu partit respectiu.





Com si fos poc un altre diputat del col·laborador ORA, Edgar Reis, que es va fer famós aquesta setmana en un vídeo com el diputat evangèlic pistoler, amenaçant a dues dones en una botiga, va mostrar de quina naturalesa està feta la nova Assemblea Nacional chavista.





El diputat chavista Edgar Reis va ser detingut per ordres de Diosdado Cabello que no suportava que un altre fos més maco que ell. Però ningú descarta que sortirà en llibertat com va passar amb el pistoler Richard Peñalver de Pont Llaguno el 2002, que després de disparar contra els manifestants a l'Avinguda Baralt de Caracas va ser posat en llibertat i ara es passeja per alguna platja d'Espanya.





Un altre flanc més destre i violent és el dels exministres del seu gabinet, començant pel psiquiatre ministre de la Propaganda, Jorge Rodríguez, i l'agressiva ministra de Presons, Iris Varela, que li han donat una imatge d'impresentable al seu gabinet i que ara es diuen els "enterramorts".





Els enterramorts principals són: Cilia Flores, la dona de Maduro, Diosdado Cabello i els exministres Rodríguez i Varela són els quatre genets de l'apocalipsi perfectes per acabar amb l'Assemblea Nacional de Juan Guaidó. La venjança és el seu objectiu més gran. Així ho han proclamat als quatre vents. Han creat el seu propi parlament per acabar amb el parlament legítim elegit per voluntat popular al 2015.





