La gasolina més cara del món en un país petrolier

El descontentament puja com l'escuma. A les quilomètriques cues, esperant hores i dies per la benzina, va creixent l'empipament i la fúria col·lectiva està a punt d'esclatar. A Maracaibo, capital petroliera, els zulians es van cansar d'esperar i van incendiar una gasolinera per protestar contra l'estafa a què han estat sotmesos.









La primera setmana que hi ha preus nous de la gasolina, els veneçolans se senten enganyats i frustrats perquè no poden omplir els seus vehicles com abans sense passar per molts obstacles i suborns que degraden la seva moral i honestedat com a ciutadans. De tenir la gasolina més barata del món van passar a tenir la més cara del mercat internacional. No fa gaire era el cinquè productor de cru de l'món.

El règim de Maduro va importar 1,5 milions de barrils de gasolina a l'Iran a preu d'or en un moment en què estan per sota de zero per la caiguda de la demanda. Ha pagat amb 9 tones d'or saquejat del Banc Central i li regala a Cuba mentre els veneçolans no tenen com proveir-se.





El més greu és que el subministrament dels vaixells de càrrega iranians no arriba ni per a 15 dies de consum intern, de manera que el conflicte continuarà. El despatx iranià representa el que produïen les refineries veneçolanes en un dia abans que el chavisme les destruís.





El país amb les majors reserves petrolíferes del món viu sumit en una complexa crisi de cues per tot arreu i per tots motius. L'últim és la reobertura de les estacions de servei que han estat tancades els últims tres mesos per l'escassetat de gasolina i que ara tornen obrir-se a el públic amb tres nous preus diferenciats segons la categoria social amb què el règim de Nicolás Maduro ha dividit a els veneçolans.





No és la fi de la quarantena pel coronavirus, però com si ho fos després del llarg confinament i que es perllonga de manera infinita i incerta. Ara com ara la gent s'ha bolcat als carrers per aconseguir combustible després d'estar immobilitzats tant de temps. I no els importa pagar el que sigui per tal de poder transportar-se.





Ahir Maduro va decidir trencar amb els 21 anys en què el chavisme no havia ajustat els preus del combustible per por a la repetició de l'esclat social "caracazo" de 1989 quan el llavors president Carlos Andrés Pérez va pujar la gasolina uns 12 centaus.





L'increment de Maduro va ser astronòmic, el litre de gasolina va passar de 0,00001 cèntims a costar 5.000 bolívars (0,025 dòlar) -un increment de 50.000 milions per cent ja 0,50 dòlar.

Els nous preus s'aplicaran per a tres categories de persones. La subsidiada de 5.000 bolívars exclusivament per als chavistes amb el carnet de la pàtria fins a 120 litres per mes i 60 litres per moto. En segon lloc, els transportistes d'autobusos i camioneticas la tindran gratis. Finalment, no hi haurà restriccions ni límits per als que puguin pagar 0,50 per dòlar.





Aquestes tres categories obren les portes a la corrupció, l'especulació i els suborns, i en conseqüència a la violència al carrer, el conflicte i el descontentament, fomentat pel mateix règim. La subvenció i la gratuïtat són per tenir contents els chavistes i als endollats concessionaris perquè facin negocis revenent la gasolina al mercat negre.

El problema és que ni les 1.368 gasolineres subvencionades ni les 200 estacions dolaritzades tenen prou combustible per satisfer la demanda interna. D'aquí les quilomètriques cues on passa de tot, des de baralles per les cues fins assalts als conductors perquè porten dòlars sota la mirada complaent de la milícia i la policia.





El president interí Juan Guaidó ha estat contundent en afirmar que "El preu en dòlars generarà més contraban, més corrupció. Els veneçolans són els que paguen les conseqüències de 20 anys de corrupció i encara els posen la mà a la butxaca. Rebutgem la dolarització i privatització del preu de la gasolina. El règim usurpador pretén que els veneçolans paguem pels 20 anys de corrupció vermella ".





A la cua d'espera, Alex el Miki va comentar furiós: "vaig arribar a les 4 del matí a la cua per assortir a la bomba dels Palos Grandes i ens tenen tot el dia esperant per combustible. Això és un engany".





Un altre indignat, l'ex governador de Bolívar, Andrés Velásquez, va dir: "usurpador Maduro, amb gasolina iranià no podrà maquillar les raons de per què Veneçuela va deixar de produir gasolina. Vostès i el seu model comunista de ruïna van liquidar a PDVSA i a les poderoses refineries amb què comptàvem. Vostès són els responsables de l'escassetat de gasolina".





Luis Carlos va comentar en les xarxes: "La gasolina subsidiada genera pèrdues econòmiques a país. La gasolina dolaritzada també, perquè no és gens transparent l'administració d'aquests diners".





La cantant Soledad Bravo ha assenyalat: se'n recorden quan dèiem que a Veneçuela l'aigua era més cara que la gasolina? Ara és igual, però n'aconseguim cap de les dues. Si n'aconsegueixes, és en petites dosis. Cal pagar-les en dòlars a preus inabastables".

-

"En una societat d'enganys dir la veritat és un acte revolucionari", George Orwell.