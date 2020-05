Un golàs amarg

El triomf que llueix Nicolás Maduro sobre els opositors en haver aixafat aquest cap de setmana un intent militar per derrocar per la incursió marítima de l'Operació Gedeó a Macuto (La Guaira) i Chuao (Aragua), pot derivar en el seu pitjor malson per la qual no dorm segons el delaten les pronunciades ulleres que mostra davant les càmeres.





És un gol per penal que ha aconseguit Maduro que li pot sortir malament a la fin. No sempre les golejades resulten triomfals.





El seu cap valorada en 15 milions de dòlars per ser el capo del Càrtel dels Sols que al costat dels altres quatre del seu gabinet que sumarien uns 55 milions de dòlars com Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, i els dos generals retirats: Cliver Alcalá Cordones i Hugo "Pollo" Carvajal, és un objectiu cobdiciós per als caça recompenses des que el Departament de Justícia dels EUA els va col·locar entre els més buscats el març passat.





La sola publicació de la cartellera obre les portes perquè els cercadors de recompenses emprenguin amb o sense contracte signat la captura dels més buscats. Així de simple i senzill. I en el cas de Maduro es tracta d'un usurpador del càrrec des del 10 de gener de 2019 perquè no ha estat reconegut per cap país de l'occident. Només la Xina, Rússia, Iran, Cuba i Nicaragua ho han fet.









Les filtracions i delacions dels diferents grups opositors que integren l'Operació Gedeó li van permetre a Maduro des de març i abril passat aturar l'avançada dels dos primers grups integrats per uns 20 homes detinguts, ocorreguda el 3 de maig a les platges de Macuto a La Guaira i Chuao a Aragua.





La frustrada incursió marítima li va posar en safata de plata un golàs a Maduro. Ningú entén com un grup de militars i civils de l'Operació Gedeó va realitzar una incursió suïcida sota el comandament del gringo Jordan Goudreau, propietari de l'empresa de seguretat Silvercorp.





Però ja és tard per lamentar-se, hi ha 23 homes després de les reixes. Els membres de Gedeó anuncien que continuen en la lluita. L'organització és heterogènia integrada per diversos sectors civils i militars de resistència contra el règim dictatorial. El braç militar de Gedeó té 17 ordres tàctics, cadascun conformat per 15 i 20 homes. Cap es coneix ni sap quin és el cap de la comanda.





El règim de Maduro afirma que té infiltrada seva organització. Els cubans del G2 es troben rastrejant a tot el que faci olor de resistència contra la tirania. Espia a les famílies, els correus electrònics, els moviments a les xarxes i els seus contactes.





Caracas es troba assetjada i bloquejada des dels seus tres grans portes d'accés. En la seva paranoia Maduro ha ordenat bloquejar els túnels de les autopistes amb contenidors per evitar el pas d'"enemics". És tota la població que pateix els rigors no només de la quarantena sinó de la paranoia chavista.





Les ulleres blaves de Maduro delaten el seu nerviosisme. No dorm dues nits al mateix llit des que li van posar preu al seu cap. La cartellera dels més buscats és una bona excusa per canviar de llit. Tampoc Diosdado Cabello dorm tranquil i fins cabells blancs a la barba li han sortit.





Els dos 'gringos' de la incursió paramilitar han confessat que l'objectiu era posar a Maduro en un avió als Estats Units, de manera que Silvercorp li anava a pagar entre 50.000 i 100.000 dòlars.