El Grup Godó intenta superar els números vermells de 8tv amb un acord amb Barça TV

Ramon Rovira, director general audiovisual del Grup Godó (Europa Press)





La nova temporada de 8tv, la televisió del Grup Godó, arrenca aquest dilluns amb l'objectiu de recuperar-se econòmicament i de superar els números vermells a partir d'un acord amb Barça TV, la televisió oficial de l'entitat blaugrana.





Així, segons publica 'El Confidencial', 8tv emetrà cada nit una tertúlia esportiva centrada en l'actualitat de l'equip català que es dirà 'Hora B'. A més, la cadena també emetrà en directe els partits dels equips base.





També l'oferta informativa apunta en aquest sentit. 8tv persegueix posicionar-se com cadena de referència a Catalunya i guanyar terreny a TV3, líder indiscutible d'audiència en el territori.

Des de la direcció del mitjà, s'aposta per programes informatius inspirats en els que emet La Sexta, una de les cadenes més assentades gràcies a aquest tipus de continguts.





Segons explica 'El Confidencial', aquests canvis en la programació estan sent impulsats per Ramon Rovira, director audiovisual del grup. El seu nomenament, fa uns mesos, respon al mandat del comte de Godó de rellançar aquests negocis i modular el to de l'emissora de ràdio RAC1. La qüestió és que en opinió d'alguns membres de l'editora, RAC1 manté un perfil massa proper al sobiranisme.





D'altra banda, des d'aquest dilluns, Pol Marsà presentarà l'informatiu nocturn 'La nit a 8tv', apartant de la pantalla a Ramón Rovira i incorporant a nous col·laboradors.





Així, els Godó esperen aixecar les discretes xifres d'audiència de la cadena. Malgrat ser la cadena autonòmica privada amb més audiència, les dades de juliol de Barlovento Comunicació revelen que la cadena va signar aquest mes un concís 1,12% de quota de pantalla. Per sobre vola TV3, que encapçala el rànquing de la comunitat mes a mes amb un 13,1% de 'share' i és la cadena autonòmica més vista a nivell nacional.