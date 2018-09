Ryanair és l'única de les grans 'low cost' que no permet embarcar amb una maleta sense pagar

Equipatge de mà a bord d'un avió de Ryanair (Europa Press)





Els bitllets d'easyJet, Norwegian i Eurowings permeten embarcar amb almenys una maleta de mà d'al voltant de 55 x 40 x 25 cm sense haver de pagar cap taxa addicional. D'aquesta manera, Ryanair serà l'única entre les grans aerolínies de baix cost europees que no inclou aquesta opció en el seu bitllet bàsic a partir de novembre, permetent només pujar a cabina una bossa o maletí petit de forma gratuïta.





La política d'equipatges d'easyJet --la segona aerolínia de baix cost a Europa per volum de passatgers després Ryanair-- sí que contempla pujar a cabina amb una maleta de mà (56x45x25 cm) sense límit de pes.





Això sí, la britànica només admet un segon paquet, consistent en una bossa de mà (45x36x20 cm, als titulars de la targeta easyJet Plus o als que paguin la tarifa 'Flexi' --que pot significar un sobrepreu de fins a 100 euros- -, que aporta una sèrie d'avantatges, entre elles pujar una peça extra a l'avió.





Concretament, aquesta esmentada tarifa d'esyJet permet triar seients a les zones 'Up Front', propera a la porta d'embarcament, i 'Extra Legroom', amb més espai per a les cames, que permeten portar aquest equipatge addicional. Es pot triar seient en una d'aquestes zones sense pagar la tarifa 'Flexi' per 25,49 euros per a la zona 'Extra Legroom' i 21,99 euros per a la 'Up Front'.





Norwegian, tercera aerolínia de baix cost d'Europa, també inclou en els seus bitllets bàsics 'Low Fare' el dret a pujar una maleta de mà (55x40x23 cm), ia més una bossa petit (25x33x20 cm), sempre que no superin els 10 quilos en total.





La quarta companyia de baix cost en nombre de passatgers d'Europa és Eurowings, del grup alemany Lufthansa, que ofereix també l'opció d'embarcar amb una maleta de 55 x 40 x 23 cm amb el seu bitllet bàsic i amb una "peça d'equipatge personal" de 40x30x10cm, tot i que adverteix que el pes de la primera no pot superar els 8 quilos.





LES ESPANYOLES TAMBÉ HO PERMETEN





Pel que fa a les aerolínies de baix cost espanyoles, Iberia Express, del grup IAG, segueix la mateixa política que Norwegian, i permet amb el seu bitllet bàsic en 'turista' pujar una maleta de 56x45x25 cm (sense concretar pes) i una peça més, que només podrà ser "una bossa de senyora petit o una cartera petita", "un ordinador portàtil", "una càmera fotogràfica o de vídeo petita" o "una bossa per nadons", en el cas que es embarcament amb un nen.





La catalana Vueling, una altra companyia de baix cost del grup hispà-britànic, sí que estipula que el pes màxim de la maleta de mà (55x40x20 cm), no ha de superar els 10 quilos. Així mateix, igual que la seva companya de grup, permet pujar amb una bossa o maletí petit amb unes mesures màximes (35x20x20 cm).





Pel que fa a LEVEL, la companyia de baix cost d'IAG amb base a Barcelona i Orly inclou en totes les tarifes un article d'equipatge de mà i un altre article personal, que ha de cabre sota el seient de davanter la peça principal s'ha d'ajustar a unes dimensions màximes (56x45x25 cm).





Finalment, Volotea, amb seu social a Astúries, permet com la resta de les baix cost 'embarcar amb una maleta (si és el cas d'unes mesures de 55x40x20 cm), així com amb una bossa de mà (35x20x20 cm). A més, és l'única que inclou en el preu la facturació d'una maleta de 20 quilos.





Totes les aerolínies analitzades adverteixen que, per motius d'espai, és possible que hagin de portar al celler l'equipatge de mà, encara que aclarint que no es pagarà cap càrrec per això.





BONES PRÀCTIQUES SOBRE LA GESTIÓ DE L'EQUIPATGE





La decisió de Ryanair, presa la setmana passada, va posar en alerta a associacions, organismes i institucions. De fet, les dues principals associacions de consumidors, OCU i Facua, van afirmar que la proposta incompleix l'article 97 de la Llei de Navegació Aèria, cosa que l'Agència de Seguretat Aèria (AESA) està estudiant.





La Comissió Europea ha sol·licitat informació a les autoritats irlandeses sobre la nova política d'equipatge de Ryanair amb la finalitat de determinar si s'ajusta a la legalitat europea.





L'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), la patronal que aglutina el 83% del tràfic mundial, explica al seu web que són les aerolínies les que decideixen sobre la política d'equipatges i les taxes, tot i que ofereix un conjunt de bones pràctiques amb una sèrie de directrius sobre com s'ha de gestionar l'equipatge.





Aquestes directrius aconsellen que les maletes considerades de mà, que no s'han de facturar, no sobrepassen els 56x45x25 cm incloent les rodes, nanses, butxaques laterals etc. El pes aconsellat pot variar, començant des dels 5 quilos.